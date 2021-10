La FDA devrait autoriser le «mix and match» sur les rappels de vaccin COVID-19

La Food and Drug Administration devrait autoriser l’administration de rappels de vaccin COVID-19 d’un type de vaccin différent de celui utilisé dans les doses initiales, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Les sources ont confirmé les informations du New York Times, qui a rapporté lundi que la FDA prévoyait le déménagement.

L’approche est parfois appelée « mix and match ». Une étude du National Institutes of Health a révélé que l’approche était sûre et efficace.

Les sources ont déclaré mardi à NBC News qu’une annonce pourrait intervenir dès mercredi.

Les autorités sanitaires de l’État demandent cette flexibilité depuis fin septembre, lorsque la FDA a autorisé le rappel Pfizer-BioNTech, à administrer au moins six mois après la série initiale.

Un groupe consultatif de la FDA a voté la semaine dernière pour recommander une autorisation d’utilisation d’urgence pour les injections de rappel Johnson & Johnson et Moderna.

Fournir un mix and match facilitera les cliniques de vaccination dans des endroits comme les maisons de soins infirmiers. Au lieu d’exiger des fournisseurs de vaccins qu’ils apportent des doses des trois sociétés, les fournisseurs peuvent apporter ce qu’ils ont en stock, selon l’Association of State and Territorial Health Officials.

Une source a déclaré que le processus devait avancer de toute urgence pour donner de la flexibilité aux médecins, et aussi parce que certaines personnes ont déjà commencé à recevoir des rappels différents de leur première série de vaccinations.

Le Times a rapporté que le gouvernement ne recommanderait pas un type plutôt qu’un autre, et pourrait toujours dire qu’il est préférable de garder le rappel identique aux premiers vaccins.

Permettre aux personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson d’obtenir un rappel Pfizer ou Moderna signifie que la demande pour le vaccin J&J pourrait diminuer encore plus, et les doses existantes sur les étagères des États pourraient finir par être gaspillées, selon les responsables de la santé de l’État.

L’étude du NIH sur le mélange et l’appariement des rappels de vaccin a révélé que les personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson produisaient des niveaux d’anticorps plus forts après avoir reçu des rappels de Moderna ou de Pfizer, par rapport aux rappels de Johnson & Johnson.

Les personnes qui ont été initialement vaccinées avec les vaccins Pfizer ou Moderna et ont reçu le rappel de l’une ou l’autre société ont produit des réponses immunitaires tout aussi fortes, ont découvert les chercheurs.

Le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, a déclaré mardi que les informations selon lesquelles la FDA pourrait autoriser une approche mixte étaient une bonne nouvelle.

« Cliniquement, toutes les données indiquent que le mélange et l’appariement sont parfaits, il n’y a aucun inconvénient », a déclaré Jha. Il a également dit que cela pourrait aider dans la logistique, car les gens n’auraient pas à s’en tenir au même type de tir.

Parmi les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 aux États-Unis, plus de 104 millions de personnes ont reçu le vaccin Pfizer, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Plus de 69 millions de personnes ont reçu le vaccin Moderna et plus de 15 millions ont reçu le vaccin Johnson & Johnson, selon le CDC.