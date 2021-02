La FDA autorise le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 pour une utilisation d’urgence

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson pour une utilisation d’urgence samedi (27 février), ce qui en fait le troisième vaccin autorisé pour une utilisation dans le pays.

« L’autorisation de ce vaccin élargit la disponibilité des vaccins, la meilleure méthode de prévention médicale du COVID-19, pour nous aider dans la lutte contre cette pandémie, qui a fait plus d’un demi-million de vies aux États-Unis », a déclaré le commissaire par intérim de la FDA, le Dr Janet Woodcock a déclaré dans un communiqué.

Une analyse de la FDA a montré que le vaccin à injection unique avait un taux d’efficacité global de 72% aux États-Unis et de 64% en Afrique du Sud, où un variant de coronavirus hautement transmissible est à l’origine de la plupart des nouveaux cas, Le New York Times a rapporté . Le taux d’efficacité en Afrique du Sud est légèrement supérieur à celui de l’entreprise estimé dans un rapport récent , en hausse de sept points de pourcentage.

En termes de protection contre les maladies graves, le vaccin a montré une efficacité de 86% aux États-Unis et de 82% en Afrique du Sud, a rapporté le Times.

Et le tir était « efficace à 100% pour prévenir l’hospitalisation et les décès, et c’est vraiment ce qui est important », a déclaré le Dr Nancy M. Bennett, professeur de médecine et de sciences de la santé publique à la faculté de médecine et de dentisterie de l’Université de Rochester a dit au Washington Post . « Ces faits sont la chose la plus importante à reconnaître. »

Johnson & Johnson a également surveillé les infections asymptomatiques en recherchant des anticorps contre le coronavirus chez un petit nombre de volontaires 71 jours après avoir reçu le vaccin ou un placebo. Les données montrent que le vaccin a une efficacité de 74% contre les infections asymptomatiques, mais « il y a une incertitude sur l’interprétation de ces données », compte tenu du petit nombre de volontaires évalués, a noté la FDA, selon le Times.

Malgré un taux d’efficacité global inférieur à celui du Pfizer-BioNTech et Moderna vaccins, qui sont chacun efficaces à plus de 90%, le vaccin à injection unique pourrait encore faire une grande différence car il peut être conservé pendant des mois à la température du réfrigérateur, plutôt que de nécessiter une congélation, Le Washington Post a rapporté .

De plus, le vaccin montre une efficacité de plus de 80% contre les maladies graves et 100% d’efficacité contre l’hospitalisation; ce niveau de protection peut empêcher les déplacements vers le unité de soins intensifs (USI), réduisant ainsi le fardeau des systèmes de soins de santé, et aidant les personnes vaccinées à éviter le potentiel impacts à long terme infection sévère au COVID-19.

« Ne vous laissez pas nécessairement rattraper par le jeu des nombres, car c’est un très bon vaccin, et ce dont nous avons besoin, c’est d’autant de bons vaccins que possible », Dr Anthony S. Fauci, conseiller médical en chef de l’administration Biden sur le COVID -19, dit au Times samedi (27 février). « Plutôt que d’analyser la différence entre 94 et 72, acceptez le fait que maintenant vous avez trois vaccins très efficaces. Point final. »

Semblable au vaccin développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson contient une version affaiblie d’un virus du rhume commun, connu sous le nom d’adénovirus, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les scientifiques ont modifié génétiquement l’adénovirus, nommé ad26, afin qu’il ne puisse plus infecter les cellules humaines, puis ont ajouté des gènes codant pour le coronavirus protéine de pointe , une structure qui colle à la surface de l’agent pathogène et aide le virus à se lier aux cellules.

Une fois à l’intérieur du corps, le vaccin entraîne le système immunitaire pour reconnaître la protéine de pointe et cibler le coronavirus pour la destruction. Janssen Pharmaceuticals, la société Johnson & Johnson qui a développé le vaccin COVID-19, a utilisé une stratégie similaire pour développer son vaccin Ebola existant .

Avec l’approbation de la FDA en main, Johnson & Johnson peut désormais expédier environ 4 millions de doses de vaccin à travers les États-Unis, a déclaré le Dr Richard Nettles, vice-président des affaires médicales américaines chez Janssen Pharmaceuticals, aux législateurs plus tôt ce mois-ci, a rapporté le Times. 16 millions de doses supplémentaires devraient être prêtes d’ici la fin mars et 100 millions d’ici la fin juin, bien que la société soit actuellement loin derrière le nombre de doses promises dans son contrat fédéral, selon le Times.

