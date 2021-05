La FDA approuve l’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 de Pfizer pour les jeunes adolescents

Lundi 10 mai, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a prolongé l’approbation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour inclure les adolescents âgés de 12 à 15 ans.

L’approbation d’urgence initiale, émise le 11 décembre 2020, permettait d’administrer le vaccin de Pfizer aux personnes âgées de 16 ans ou plus.

« L’action d’aujourd’hui permet à une population plus jeune d’être protégée du COVID-19, nous rapprochant du retour à un sentiment de normalité et de la fin de la pandémie », a déclaré le Dr Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA, dit dans un communiqué . « Les parents et les tuteurs peuvent être assurés que l’agence a entrepris un examen rigoureux et approfondi de toutes les données disponibles, comme nous l’avons fait avec toutes nos autorisations d’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19. »

La FDA a statué que les « avantages connus et potentiels » du vaccin dans ce groupe d’âge l’emportent sur les « risques connus et potentiels », selon le communiqué. Le 31 mars, Pfizer et BioNTech ont annoncé que le vaccin était efficace à 100% dans la prévention du COVID-19 chez les enfants âgés de 12 à 15 ans sur la base des résultats d’un essai de phase 3, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Dans l’essai, il n’y a eu aucun cas de COVID-19 parmi ceux qui ont reçu le vaccin et 18 cas de COVID-19 parmi ceux qui ont reçu le placebo.

L’essai a impliqué 2 260 participants dans ce groupe d’âge; la moitié a reçu le vaccin et l’autre moitié a reçu un placebo. Les effets secondaires dans ce groupe d’âge «concordaient» avec ceux signalés dans les groupes plus âgés; les effets secondaires les plus courants étaient des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires, de la fièvre et des douleurs articulaires, selon le communiqué.

Le vaccin Pfizer sera administré aux adolescents en deux doses à trois semaines d’intervalle, la même administration et la même posologie que celles approuvées pour les groupes plus âgés. Entre le 1er mars et le 30 avril, environ 1,5 million de cas de COVID-19 ont été signalés chez des adolescents âgés de 11 à 17 ans, selon le communiqué.

Cette extension d’approbation d’urgence signifie qu’un autre 5% de la population américaine – près de 17 millions de personnes – est éligible pour recevoir un vaccin COVID-19, selon CNN . Cela signifie que 85% de la population américaine est désormais éligible.

