La FDA approuve les boosters Moderna et J&J, ainsi qu’une approche « mix and match »

La Food and Drug Administration a autorisé mercredi des injections de rappel des vaccins COVID-19 de Moderna et Johnson & Johnson, une décision qui rend les rappels disponibles pour les trois vaccins aux États-Unis

L’agence a également donné son feu vert à une approche « mix and match » des rappels, c’est-à-dire administrer un rappel d’un fabricant de vaccins différent de celui de la vaccination initiale. Par exemple, une personne initialement vaccinée avec Johnson & Johnson pourrait recevoir un rappel avec le vaccin Moderna ou Pfizer-BioNTech.

Avant que les prestataires ne puissent commencer à administrer les injections, les Centers for Disease Control and Prevention doivent signer. Un groupe consultatif se réunit jeudi pour discuter des boosters, et la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, devrait émettre des recommandations officielles peu de temps après.

Le comité consultatif du CDC devrait également peser sur le mélange et l’appariement.

Les autorisations et la flexibilité accrue sur les vaccins que les gens peuvent recevoir comme rappel augmenteront l’accès aux injections, selon les experts.

« Du point de vue de la santé publique, il est clairement nécessaire dans certaines situations que les individus reçoivent un vaccin différent », a déclaré le Dr Amanda Cohn, médecin-chef du groupe de travail sur les vaccins COVID-19 du CDC, lors de la réunion du comité consultatif de la FDA de vendredi.

Cohn a donné l’exemple d’une femme dans la trentaine qui a peut-être reçu le vaccin Johnson & Johnson avant de découvrir que le vaccin était lié à un risque faible mais accru de caillots sanguins rares. Une approche mixte permettrait à cette femme, a déclaré Cohn, de choisir un type de vaccin différent pour son rappel.

Cela pourrait également faciliter l’administration de rappels dans des endroits tels que les établissements de soins de longue durée. « Cela permettrait à une pharmacie d’entrer dans une maison de soins infirmiers et de n’avoir qu’un seul vaccin pour stimuler les personnes qui ont reçu soit Moderna ou Pfizer » ou le vaccin Johnson & Johnson, a déclaré Cohn.

La semaine dernière, les National Institutes of Health ont publié une étude concluant que le mélange et l’appariement des vaccins étaient sûrs et efficaces, toute combinaison entraînant des niveaux d’anticorps plus élevés. L’étude a également suggéré que les receveurs de Johnson & Johnson pourraient particulièrement bénéficier d’un coup de pouce avec un vaccin à ARNm : donner un rappel Pfizer ou Moderna à une personne qui a déjà reçu Johnson & Johnson a multiplié par 50 la réponse en anticorps d’une personne.

Nouvelles autorisations

Pour les personnes qui ont initialement reçu Moderna, une dose de rappel est désormais autorisée pour les adultes de 65 ans et plus, les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée et les adultes souffrant de problèmes de santé sous-jacents ou qui présentent un risque élevé d’exposition au coronavirus en raison de leur travail. Ces personnes seraient éligibles au moins six mois après leur deuxième injection.

Pour les personnes ayant initialement reçu Johnson & Johnson, un rappel est autorisé pour tous les adultes de 18 ans et plus au moins deux mois après leur première dose.

Le rappel qu’ils reçoivent n’a pas besoin de correspondre au type de vaccin d’origine.

La FDA a précédemment autorisé les injections de rappel de Pfizer. Les personnes éligibles pour ce coup correspondent au groupe éligible pour Moderna.

Quel que soit le rappel que les personnes reçoivent en fin de compte, l’idée derrière la dose supplémentaire n’est pas nécessairement de réduire les hospitalisations et les décès, mais plutôt de réduire le risque de maladie plus bénigne, a déclaré le Dr Greg Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic à Rochester, Minnesota.

« L’idée même d’un rappel est de réduire la maladie modérée et bénigne », a déclaré la Pologne. Bien que les rappels puissent réduire le risque de maladie grave, « l’efficacité de la série primaire de vaccins est déjà si élevée que vous ne faites qu’ajouter à cela un minimum. »

Les boosters réduisent également probablement le risque d’infections et de transmission par percée, a-t-il ajouté.

Il appartiendra au CDC de clarifier qui est éligible pour quel tir, un travail qui pourrait être délicat compte tenu des critères existants pour les personnes.

Le Dr Mark Sawyer, membre du comité consultatif de la FDA et spécialiste des maladies infectieuses au Rady Children’s Hospital de San Diego et professeur de pédiatrie clinique à l’UC San Diego, a déclaré vendredi qu’une communication claire des responsables fédéraux de la santé sur l’éligibilité au rappel sera essentielle.

« Nous avons besoin de flexibilité et d’un accès amélioré pour tout le monde, ce que la flexibilité de pouvoir mélanger et assortir permettra », a déclaré Sawyer, ajoutant que plus les conseils sont simples, mieux le public se portera.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.