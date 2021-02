La FDA approuve le stockage des flacons Pfizer COVID-19 à la température normale du congélateur

26 févr.2021 12:09:11 IST

Les flacons congelés du vaccin COVID-19 de Pfizer peuvent être conservés à des températures couramment trouvées dans les congélateurs pharmaceutiques pendant une période allant jusqu’à deux semaines, a déclaré jeudi la Food and Drug Administration américaine. Cette décision assouplit une exigence antérieure selon laquelle le vaccin devrait être conservé à des températures ultra-basses, entre -112 et -76 degrés Fahrenheit (-80 à -60 degrés Celsius). «La température alternative pour le transport et le stockage aidera à alléger le fardeau de l’achat d’équipement de stockage à froid ultra-bas pour les sites de vaccination et devrait aider à acheminer le vaccin vers plus de sites», a déclaré Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA.

La FDA a déclaré qu’elle mettrait à jour sa fiche d’information pour les prestataires de soins de santé en conséquence.

Les congélateurs pharmaceutiques fonctionnent généralement à environ -4 degrés Fahrenheit (-20 degrés Celsius).

Cette décision est intervenue après que Pfizer a soumis une demande basée sur ses recherches sur la stabilité du vaccin sous une température plus chaude.

Le vaccin Pfizer est basé sur une nouvelle technologie qui utilise des molécules synthétiques d’ARNm (acide ribonucléique messager) pour fournir les instructions génétiques aux cellules humaines pour créer une partie du coronavirus.

Les molécules d’ARNm sont enfermées dans des particules de graisse pour les protéger, mais elles se dégradent toujours plus rapidement que les vaccins traditionnels et nécessitent donc des mesures de stockage plus strictes.

Une fois décongelés, les flacons peuvent être conservés à des températures de réfrigérateur de 35 à 46 degrés Fahrenheit (2 à 8 degrés Celsius) jusqu’à cinq jours.

Ils peuvent être conservés à température ambiante pendant au plus deux heures.

.

