La faute du COVID-19. Jaguar arrête la production de XE et XF à Castle Bromwich

Après avoir été contraint, comme d’autres fabricants, de fermer des usines au Royaume-Uni, en raison de la pandémie de COVID-19, Jaguar Land Rover arrête désormais la production à l’usine de Castle Bromwich, et pour la même raison . Cette situation peut entraîner des retards dans la livraison des Jaguar XE et XF.

Selon le quotidien britannique The Guardian, le problème trouve son origine dans l’un des principaux fournisseurs de l’usine Jaguar Land Rover de Castle Bromwich, qui a été contraint d’interrompre l’approvisionnement, pour «des raisons liées au COVID».

Toujours selon les mêmes sources, la production à Castle Bromwich a été interrompue dès la semaine dernière, tout indiquant qu’elle ne reprend pas ses activités avant Noël. A l’heure où le constructeur britannique estime pouvoir retrouver l’accès aux composants, qualifiés de fondamentaux, utilisés dans la fabrication à la fois des Jaguar XE et XF.

Jaguar XF

Cependant, il convient également de noter que toutes les zones de l’usine de Castle Bromwich ne sont pas arrêtées. En effet, dans cette unité, la sportive F-Type est également produite, qui n’aura pas été affectée par les problèmes de ce fournisseur.

Il est rappelé que Honda, elle aussi, a déjà fait face au même problème, dans son usine européenne, avec laquelle Jaguar Land Rover est actuellement aux prises, ayant également été contraint d’interrompre la production.

Quant à Castle Bromwich, il avait déjà fermé en mars, également en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis, après et depuis que les usines ont commencé à reprendre leurs activités, c’est aussi l’une des unités qui a repris le travail par la suite.

Cette fois-ci et bien que Jaguar Land Rover ait déjà démenti une telle hypothèse, la presse rapporte que pour mettre en péril la production des deux modèles de Jaguar, les ventes apparaissent également en deçà des attentes, en plus de l’incertitude prouvée par le Brexit.

Jaguar XJ

Soit dit en passant et selon le Sunday Times également britannique, même la prochaine génération du modèle phare de la marque Jaguar, la XJ, pourrait, en ce moment, être en danger. Avec l’ajout quotidien que l’avenir du modèle sera désormais entre les mains du PDG de Jaguar, Thierry Bolloré, qui devra prendre la décision de poursuivre ou non le projet.

À une époque de nombreuses incertitudes, la même publication avance qu’un total de six modèles, dont la XE et la XF, ainsi que certaines futures propositions de Jaguar et Land Rover qui devraient utiliser la même plate-forme, pourraient ne pas venir voir. la lumière du jour. À une exception près, le très attendu Jaguar J-Pace, un SUV dont aucune image ou photo n’est encore connue des prototypes possibles.

