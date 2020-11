La fausse couche de Meghan Markle: tout ce qu’elle a dit dans son puissant essai

Meghan Markle partage son chagrin avec le monde.

La duchesse de Sussex a écrit un essai puissant et déchirant sur la fausse couche qu’elle a subie en juillet de cette année.

Elle a intitulé l’essai «Les pertes que nous partageons» et y discute de la tragédie insupportable dont souffrent tant de femmes et de leurs partenaires, et comment une simple question peut aider à amorcer le processus de guérison.

La fausse couche de Meghan Markle: tout ce qu’elle a dit dans son essai puissant:

Meghan Markle a commencé son essai en décrivant ce qui était un matin typique de juillet: préparer le petit-déjeuner, nourrir le chien, nettoyer un peu avant que bébé Archie ne se réveille.

Alors qu’elle changeait la couche d’Archie, elle a dit qu’elle ressentait une vive douleur dans son côté qui l’a amenée au sol – alors qu’elle tenait toujours son premier-né.

Elle a décrit fredonner une berceuse «pour nous garder tous les deux calmes», même si elle savait que quelque chose n’allait pas du tout.

«Je savais, en serrant mon premier-né, que je perdais mon deuxième», a-t-elle écrit.

Markle a ensuite abordé une question simple qu’un journaliste lui a posée un jour: «Ça va?»

Alors que Meghan était allongée dans son lit d’hôpital, serrant la main du prince Harry et se demandant comment ils allaient se remettre de leur perte tragique, elle se souvenait d’un moment qu’elle avait partagé avec un journaliste tout en terminant sa tournée avec Harry en Afrique du Sud en 2019.

“Est-ce que ça va?” lui a demandé le journaliste.

Elle a répondu honnêtement à la question et a réalisé le potentiel de guérison de ces trois mots alors qu’elle était allongée dans un lit d’hôpital des mois plus tard.

«Assis dans un lit d’hôpital, regardant le cœur de mon mari se briser alors qu’il essayait de tenir mes morceaux brisés, j’ai réalisé que la seule façon de commencer à guérir est de demander d’abord:« Ça va?

Ces trois mots ont aidé Meghan Markle et le prince Harry à traverser ces temps sans précédent.

Non seulement Meghan a partagé sa tragédie incroyablement personnelle avec le monde, mais elle a également partagé ses pensées, ses craintes et ses inquiétudes concernant l’avenir de ce pays, et comment la même question simple: «Ça va? peut aider les gens du monde entier en difficulté cette saison des fêtes:

«Donc, cette Thanksgiving, alors que nous planifions des vacances comme jamais auparavant – nous sommes nombreux à être séparés de nos proches, seuls, malades, effrayés, divisés et peut-être luttant pour trouver quelque chose, quoi que ce soit, pour être reconnaissants – engageons-nous à demander d’autres, “Est-ce que ça va?” Autant que nous soyons en désaccord, aussi éloignés que nous puissions être physiquement, la vérité est que nous sommes plus connectés que jamais à cause de tout ce que nous avons enduré individuellement et collectivement cette année. Nous nous adaptons à une nouvelle normalité où les visages sont cachés par des masques, mais cela nous oblige à nous regarder dans les yeux – parfois remplis de chaleur, d’autres fois avec des larmes. Pour la première fois, depuis longtemps, en tant qu’êtres humains, nous nous voyons vraiment. Sommes-nous bien? Nous serons.”

Nos plus sincères condoléances vont à Meghan Markle, au prince Harry et à tous ceux qui portent du chagrin avec eux cette saison des vacances. Vous n’êtes pas seul et tout ira bien.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.