La famille Xiaomi 13 pourrait arriver sur le marché plus tôt que prévu

Selon la célèbre station de chat numérique chinoise, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro seront lancés en novembre de cette année et seront les premiers téléphones mobiles du marché à disposer du Qualcomm Snapdrgon 8 Gen 2.

Xiaomi attend généralement la fin de l’année pour présenter ses terminaux franchisés et ainsi être le premier fabricant à lancer le nouveau processeur Qualcomm haut de gammemais tout semble indiquer que cette année nous n’aurons pas à attendre si longtemps pour voir à la fois les nouveaux fleurons de la firme chinoise et le nouveau chipset phare du constructeur américain.

Ainsi, selon un récent leak, les nouveaux smartphones phares de la marque chinoise, Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro pourraient arriver sur le marché plus tôt que prévu.

Le Xiaomi 13 arriverait en novembre avec le Snapdragon 8 Gen 2

Une récente publication sur le réseau social chinois Weibo du bien connu Digital Chat Station révèle que les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro pourraient être présenté en société un mois plus tôt que prévu, plus précisément en novembre 2022.

Selon cette fuite, les nouveaux fleurons du géant chinois seraient le premier à avoir le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, un Snapdragon 8 Gen 2 ce qui avancerait également son lancement, puisque normalement le fabricant américain de chipset présente habituellement son nouveau produit phare en décembre.

La principale différence de cette série par rapport à la génération précédente sera que les deux modèles auront Écrans de résolution 2Kpuisque, à l’heure actuelle, seul le Xiaomi 12 Pro dispose de cette fonctionnalité.

Cette fuite révèle également que le Xiaomi 13 arrivera avec la dernière version du système d’exploitation de Google, Android 13fonctionnant sous la couche de personnalisation de la firme chinoise MIUI.

Ce sont les 4 téléphones utilisés par le PDG de Xiaomi (oui, 4)

Évidemment, avant l’arrivée du Xiaomi 13, à la fois la variante la plus avancée de la génération actuelle, un Xiaomi 12 Ultra dont nous vous avons déjà parlé récemment, comme les remplaçants de la série Xiaomi 11T, à propos Xiaomi 12S et 12S Pro qui aura le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

