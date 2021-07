La famille Tata Dark Edition s’agrandit : All-black Altroz ​​Dark, Nexon Dark, Nexon EV Dark lancé

07 juil. 2021 11:30:20 IST

Tata Motors a élargi sa gamme Dark Edition aujourd’hui en introduisant des versions furtives des versions Dark Edition des Tata Altroz, Tata Nexon et Tata Nexon EV. Le premier – et jusqu’à présent, le seul – modèle Tata à recevoir le traitement Dark Edition était le Tata Harrier, qui a été introduit en 2019. Tata a profité de cette opportunité pour mettre à jour également le Harrier Dark avec un nouveau schéma de peinture et quelques d’autres petits ajustements. De plus, tous les modèles Dark Edition reçoivent en standard un kit de réparation de crevaison, et les clients recevront également des marchandises de la marque Dark avec leurs véhicules. Examinons de plus près chaque modèle Dark Edition et son prix.

Prix ​​et détails de la Tata Nexon Dark Edition

Le Tata Nexon a été de loin l’un de ses modèles les plus populaires ces derniers temps, le SUV compact continuant de trouver preneur en grand nombre et restant l’un des noms populaires dans son segment.

Désormais, les acheteurs peuvent également obtenir la Nexon Dark Edition, qui sera disponible dans les variantes XZ+, XZA+, XZ+ (O) et XZA+ (O), avec des options de moteur essence et diesel. En plus de arborer une palette de couleurs extérieures Atlas Black avec des alliages de couleur anthracite et une ligne de ceinture «Sonic Silver», le Nexon Dark comprend également le «Dark Interior Pack», qui apporte un thème tout noir pour l’intérieur du Nexon, avec sièges en similicuir noir.

Les prix de la Nexon Dark Edition commencent à Rs 10,40 lakh (ex-salle d’exposition), ce qui représente une prime d’environ Rs 45 000 par rapport à la variante sur laquelle elle est basée – la prime la plus élevée de tous les modèles Dark.

Prix ​​et détails de la Tata Nexon EV Dark Edition

Le Tata Nexon EV, dont la société a vendu plus de 4 000 unités depuis son lancement en janvier 2020, est le leader de la charge pour Tata Motors dans le domaine des véhicules électriques, ce qui en fait le VE le plus vendu dans le pays.

Désormais, les acheteurs peuvent choisir la Nexon EV Dark Edition, qui sera disponible dans les versions XZ+ et XZ+ Lux. Il arbore un schéma de peinture «Midnight Black» avec une ceinture de caisse noire satinée et des alliages de couleur anthracite, et à l’intérieur, un schéma entièrement noir avec des sièges en similicuir, un volant gainé de similicuir, des accents et des coutures bleu EV.

De plus, la variante Nexon EV Dark XZ+ bénéficie également d’un système de surveillance de la pression des pneus, d’un accoudoir central avec porte-gobelets pour les passagers arrière, d’une banquette arrière divisée 60:40 et d’appuie-têtes arrière réglables, qui ne sont par ailleurs disponibles que sur le version XZ+ Lux haut de gamme du Nexon EV standard.

Les prix du Tata Nexon EV Dark Edition commencent à Rs 15,99 lakh (ex-salle d’exposition), ce qui le rend environ Rs 43 000 plus cher que le Nexon EV standard.

Prix ​​et détails de la Tata Altroz ​​Dark Edition

La Tata Altroz ​​est la réponse de l’entreprise aux berlines haut de gamme populaires telles que la Maruti Suzuki Baleno et la Hyundai i20, et est sans aucun doute l’un de ses plus beaux modèles.

L’Altroz ​​Dark Edition, qui ne sera disponible qu’en version XZ+ haut de gamme, et uniquement avec les moteurs essence à aspiration naturelle de 1,2 litre et turbo-essence de 1,2 litre, augmente encore le quotient de style. Si vous cherchez à acheter un Altroz ​​Dark avec un moteur diesel, vous serez déçu de savoir que ce ne sera pas possible. Fini dans une teinte «Cosmo Dark» à l’extérieur, l’Altroz ​​Dark Edition obtient également des alliages de 16 pouces assombris et une finition chromée foncée sur le capot. À l’intérieur, il présente une palette de couleurs «Granite Black», des sièges en similicuir avec surpiqûres bleues et une garniture noir brillant sur le tableau de bord.

Les prix de l’Altroz ​​Dark Edition commencent à Rs 8,71 lakh (ex-salle d’exposition), une prime de Rs 30 000 par rapport à l’Altroz ​​standard.

Prix ​​et détails de la Tata Harrier Dark Edition

Le principal changement avec le 2021 Tata Harrier Dark – qui sera disponible dans les variantes XT+, XZ+ & XZA+ – est qu’il porte le schéma de peinture Oberon Black qui a également une teinte de Deep Blue, ce qui signifierait que le SUV serait un peu différent dans des conditions d’éclairage variées.

Il obtient désormais également des jantes en alliage «Blackstone» de 18 pouces plus grandes et une finition noir piano pour plusieurs éléments extérieurs. À l’intérieur, il présente de nombreuses finitions en chrome foncé et des sièges en similicuir avec une nuance de bleu profond.

Les prix de l’édition Harrier Dark commencent à Rs 18,04 lakh (ex-salle d’exposition), ce qui représente environ Rs 17 000 de plus qu’auparavant.

