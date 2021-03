La famille royale envisage quelqu’un pour diriger la diversité après l’interview de Harry et Meghan

La famille royale britannique envisage d’embaucher quelqu’un pour diriger les efforts de diversité et d’inclusion à la suite des allégations de racisme du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex, dans leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey.

Une source royale a déclaré à NBC News que Buckingham Palace se concentre sur la question de la diversité après que l’ancienne Meghan Markle, qui est biraciale, a déclaré à Winfrey que lorsqu’elle était enceinte d’elle et du fils de Harry, Archie, il y avait « des inquiétudes et des conversations » parmi le royal. famille sur «la couleur de sa peau à sa naissance».

La famille royale britannique envisage d’embaucher quelqu’un pour diriger les efforts de diversité après les allégations de Meghan, duchesse de Sussex, dans une interview avec Oprah Winfrey. Phil Harris / Getty Images

« La diversité est un problème qui a été pris très au sérieux dans les foyers royaux », a déclaré la source. « Nous avons les politiques, les procédures et les programmes en place, mais nous n’avons pas vu les progrès que nous souhaiterions en termes de représentation et il reste encore beaucoup à faire, nous pouvons toujours nous améliorer. Le travail pour ce faire est en cours pour certains. temps maintenant et vient avec le plein soutien de la famille.

« De nombreuses mesures sont envisagées. Il est certain que l’idée de quelqu’un pour diriger ce travail et examiner la diversité / l’inclusion dans les trois ménages est quelque chose qui doit être envisagée. Il est cependant trop tôt pour que des plans fermes soient annoncés. Nous sommes écouter et apprendre, pour bien faire les choses. «

Le frère de Harry, le prince William, 38 ans, a défendu la famille contre les allégations de racisme le 11 mars lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur les allégations de l’entretien avec Winfrey.

« Ce n’est vraiment pas une famille raciste », répondit le futur roi.

Deux jours plus tôt, le palais de Buckingham avait publié une déclaration au nom de la reine Elizabeth.

«Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan», lit-on dans le message. «Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. «

Un long profil de William publié dans le Sunday Times, un journal britannique, a cité une source proche du duc de Cambridge affirmant qu’il était «sous le choc» à la suite de l’interview de Harry et Meghan. L’histoire dresse également l’image d’un homme prêt à être roi et à l’aise avec la vie royale, contrairement à son jeune frère.

« Il n’a pas l’impression d’être pris au piège dans une cage de la façon dont je pense qu’Harry a peut-être projeté ce qu’il ressentait sur son frère », a déclaré l’auteur de l’article, Roya Nikkhah, AUJOURD’HUI lundi. « Ce n’est pas ce que ressent William. »

Un ami proche de William a déclaré au Sunday Times que le royal manquait à son frère mais « c’est toujours cru ». Nikkhah a ajouté que « la friction » entre les frères avait commencé avant même la relation de Harry avec Meghan.

« La situation entre eux est mauvaise », a déclaré Nikkah. « Ils essaieront de réparer cette relation, mais je pense que pour le moment, ce n’est pas au bon endroit. »

Le duc et la duchesse de Cambridge ont fait deux apparitions publiques au cours de la semaine dernière, William parlant virtuellement avec des travailleurs humanitaires en Syrie et le couple visitant un poste d’ambulance à Londres pour entendre parler des expériences des premiers intervenants pendant la pandémie.