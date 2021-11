La famille royale « a dit qu’elle avait des raisons de poursuivre Netflix » pour la couronne

Royal Catering Tournebroche électrique - 10 kg - Royal Catering - Acier inoxydable RC-RSL16

Tournebroche électrique pour professionnel·les et passionné·es de cuisine Vous tenez un restaurant ou aimez faire plaisir à vos proches et à votre famille avec un bon repas ? Sachez qu'avec le tournebroche électrique RC-RSL16 de Royal Catering, vous pourrez préparer des plats délicieux en toute simplicité. Qu'il s'agisse de poulets ou de jarrets grillés, il vous permettra de faire cuire n'importe quel plat en quantité importante. Et ce, pour le plus grand plaisir de vos hôtes et de votre entourage ! Qualité – conforme aux standards de restauration les plus élevés Hygiène – facile à nettoyer et à entretenir Robustesse – capacité de charge de 10 kg permettant de faire cuire de grandes portions Simplicité – facile à assembler et à utiliser Souplesse – convient à l'utilisation universelle par les entreprises et les particuliers