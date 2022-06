La famille poursuit Meta, blâme Instagram pour le trouble de l’alimentation et l’automutilation de sa fille

L’utilisation « addictive » d’Instagram par une préadolescente a entraîné un trouble de l’alimentation, de l’automutilation et des pensées suicidaires pendant plusieurs années, selon un procès contre la société mère de la plateforme, Meta.

Le procès, qui a été déposé devant le tribunal de district américain du district nord de Californie lundi soir, cite abondamment les Facebook Papers, une mine de documents de recherche Meta internes divulgués l’automne dernier qui ont révélé que le géant de la technologie savait qu’Instagram aggravait l’image corporelle et d’autres problèmes de santé mentale chez les adolescentes en particulier.

L’affaire a été déposée au nom d’Alexis Spence, qui a pu créer son premier compte Instagram à l’âge de 11 ans à l’insu de ses parents et en violation de l’âge minimum requis de la plateforme de 13 ans. La plainte allègue que le moteur d’intelligence artificielle d’Instagram a presque a immédiatement dirigé l’élève de cinquième année dans une chambre d’écho de contenu glorifiant l’anorexie et l’automutilation, et a systématiquement favorisé sa dépendance à l’utilisation de l’application. Le procès a été intenté par le Social Media Victims Law Center, un groupe basé à Seattle qui défend les familles d’adolescents blessés en ligne.

Aujourd’hui âgé de 19 ans, Spence, autrefois « confiant et heureux », a été hospitalisé pour la dépression, l’anxiété et l’anorexie et « se bat chaque jour pour rester en convalescence » en raison du « contenu et des fonctionnalités nuisibles qu’Instagram ne cesse de promouvoir et de lui fournir dans ses efforts pour accroître l’engagement », indique le procès.

Il s’agit du premier procès du genre à s’inspirer des Facebook Papers tout en exposant le véritable préjudice humain derrière ses conclusions, selon les avocats de Spence. La poursuite contient également des documents précédemment non publiés sur les fuites, dont un dans lequel Meta a identifié les « tweens » comme des « animaux de troupeau » qui « veulent trouver des communautés où ils peuvent s’intégrer ». Les avocats soutiennent que ces documents démontrent les efforts de Meta pour recruter des utilisateurs mineurs sur ses plateformes.

« Si vous regardez les recherches approfondies qu’il [Meta] exécuté, ils savaient exactement ce qu’ils faisaient aux enfants, et ils ont continué à le faire », a déclaré le fondateur du Social Media Victims Law Center, Matthew P. Bergman, qui représente Spence et sa famille. « J’aimerais pouvoir dire que le cas d’Alexis est aberrant. Ce n’est pas. La seule aberration, c’est qu’elle a survécu.

Bergman représente également Tammy Rodriguez, une femme d’Enfield, Connecticut, qui a intenté une action en justice en janvier contre Meta et Snap, la société mère de Snapchat, pour les rôles présumés des entreprises dans le suicide de sa fille de 11 ans l’été dernier.

Liza Crenshaw, porte-parole d’Instagram, a refusé de commenter le procès Spence, citant qu’il s’agit d’un « litige actif ».

Mais dans un article sur Facebook que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a publié le 5 octobre 2021, à la suite de la publication anticipée des Facebook Papers, il a écrit: «J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir aux types d’expériences que je veux que mes enfants et d’autres à avoir en ligne, et il est très important pour moi que tout ce que nous construisons soit sûr et bon pour les enfants.

Il a également spécifiquement fait référence à des reportages qui montraient que les adolescents souffraient davantage de « l’anxiété, de la tristesse et des problèmes d’alimentation » et a noté que « plus d’adolescentes qui ont dit avoir lutté avec ce problème ont également déclaré qu’Instagram avait amélioré ces moments difficiles plutôt qu’empirer ».

Katie Derkits, porte-parole de Snap, a déclaré en partie dans un communiqué : « Bien que nous ne puissions pas commenter les détails des litiges en cours, rien n’est plus important pour nous que le bien-être de notre communauté. » Elle a ajouté: « Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreuses organisations de santé mentale pour fournir des outils et des ressources intégrés aux Snapchatters dans le cadre de notre travail continu pour assurer la sécurité de notre communauté. »

Famille Spence, de gauche à droite, Jeffrey, Ryan, Alexis, Kathleen et leur chien Draco. Avec l’aimable autorisation de la famille Spence

Au plus fort de sa dépendance à Instagram, Spence a déclaré qu’elle avait eu plusieurs comptes et qu’elle y accéderait pendant des heures au milieu de la nuit afin de ne pas alerter ses parents, qui s’étaient inquiétés de son comportement de plus en plus hostile et inhabituel. Une fois, elle a percé un trou dans le mur alors qu’ils tentaient de lui enlever son appareil, a noté le costume, qui attribuait sa conduite au « design addictif et aux caractéristiques du produit » d’Instagram.

Dans une interview, Spence a rappelé comment sa page Instagram Explore, organisée de manière algorithmique, débordait depuis des années de « thinspo » ou « thin-spiration ». des photos de jeunes filles émaciées et de mannequins, qu’elle gardait ensuite pour les regarder comme « motivation » chaque fois qu’elle avait faim. Instagram lui a également recommandé de manière algorithmique des comptes à suivre, dont de nombreux offrant des instructions pour la purge boulimique et les régimes extrêmes, a indiqué le costume.

À 12 ans, Spence a dessiné une image d’elle-même en train de pleurer sur le sol à côté de son téléphone avec les mots « grosse laide stupide » sur l’écran et « suicidez-vous » dans une bulle de pensée. À l’âge de 15 ans, elle recevait un traitement psychiatrique d’urgence pour son anorexie, sa purge et ses idées suicidaires, selon le procès.

« C’était vraiment très traumatisant », a déclaré Spence dans une interview. « Ce sont toutes des images qui sont maintenant ancrées dans ma tête. »

Les Facebook Papers, divulgués par l’ancienne chef de produit Facebook Frances Haugen, ont rendu publiques des études internes que Meta avait menées au cours des trois années précédentes. Les méta-conclusions contenues dans les documents incluaient qu’Instagram rend 1 utilisatrice adolescente sur 3 se sent plus mal dans son corps ; l’application crée une dépendance de par sa conception ; et il conduit de manière algorithmique les utilisateurs vulnérables vers un contenu pro-trouble de l’alimentation.

Le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., A rapporté des conclusions similaires au milieu des fuites lorsque son bureau a utilisé un faux compte Instagram pour se faire passer pour une adolescente.

« Nos recherches ont montré, en temps réel, que les recommandations d’Instagram s’accrocheront toujours aux insécurités d’une personne, aux vulnérabilités d’une jeune femme à propos de son corps et les entraîneront dans des endroits sombres qui glorifient les troubles de l’alimentation et l’automutilation », a déclaré Blumenthal à l’époque. « C’est ce que fait Instagram. »

Haugen a fait valoir que la promotion par Instagram de contenus préjudiciables fait partie de ce qui le rend si addictif.

« Ce qui est super tragique, c’est que les propres recherches de Facebook indiquent que lorsque ces jeunes femmes commencent à consommer ce contenu sur les troubles de l’alimentation, elles deviennent de plus en plus déprimées, et cela les incite en fait à utiliser davantage l’application », a-t-elle déclaré lors d’une interview « 60 Minutes » sur CBS. en octobre 2021, quelques jours avant de s’adresser au Congrès pour avertir des dommages qu’Instagram aurait causés à la santé mentale de ses jeunes utilisateurs.

Son témoignage a fait comprendre aux parents de Spence que Meta conduisait leur fille vers ce contenu. Les Spences, qui sont toutes deux enseignantes, ont déclaré qu’elles avaient longtemps lutté pour comprendre ce qui lui était arrivé. L’adolescente vit maintenant avec eux à Long Island avec son chien de thérapie, Draco, qui les alerte de son automutilation et de ses comportements alimentaires désordonnés, et s’assure qu’elle n’est jamais seule.

« Nous avons commencé à la perdre lentement, morceau par morceau », a déclaré la mère de Spence, Kathleen, dans une interview. « Il n’y avait rien que nous aurions pu faire parce que nous combattions une société de plusieurs milliards de dollars et nous avons deux intérêts différents à cœur, et leur intérêt n’est pas ma fille. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.