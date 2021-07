La famille Kennedy se réunit en grand rassemblement le 4 juillet

Une fête de famille Kennedy pour le 4 juillet n’est pas une petite réunion.

La famille historique a partagé lundi sa photo annuelle du jour de l’indépendance depuis le complexe familial à Hyannis Port, dans le Massachusetts, avec une vue aérienne de dizaines de membres de la famille célébrant les vacances.

Kerry Kennedy, la fille de l’ancien procureur général américain Robert F. Kennedy, a partagé la photo sur Instagram.

« Joyeux 4 juillet de notre famille (et amis) à la vôtre! » elle a écrit.

La grande réunion de famille a été interrompue l’été dernier en raison de la pandémie, mais elle est devenue un rite annuel de l’été. Kerry Kennedy a également partagé des photos de leur fête du 4 juillet en 2018 et 2019.

Il est difficile de dire si la photo de cette année comprend deux des membres les plus connus de la famille, Katherine Schwarzenegger et le célèbre beau-frère Chris Pratt, qui se sont mariés dans la famille en 2019.

Schwarzenegger est la fille de l’acteur Arnold Schwarzenegger et de la présentatrice spéciale de NBC, Maria Shriver, qui est une nièce de RFK et de l’ancien président John F. Kennedy. Pratt et Schwarzenegger ont fait une apparition au dos de la photo de famille 2019 le 4 juillet.

La photo de cette année comprend Conor Kennedy, 26 ans, petit-fils de Robert F. Kennedy, qui a fait une apparition avec sa petite amie modèle, Ava Dash, la fille du directeur musical Damon Dash.

