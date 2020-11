La famille Kawaski Trawick réclame justice après la publication des images de Bodycam

Les nouvelles images de la caméra du corps de la police ont suscité d’autres questions sur la mort de Kawaski Trawick, un homme bisexuel noir qui a été abattu par la police à son domicile.

Trawick, 32 ans, a été tué le 14 avril 2019 lorsqu’un policier a tiré quatre coups de feu dans sa poitrine sur son appartement du Bronx, à New York. Il faisait partie de la scène locale des salles de bal et vivait à Hill House, une unité de logement avec services de soutien.

La fusillade mortelle est survenue après une nuit chaotique d’appels téléphoniques conflictuels aux services d’urgence, le premier de Trawick, qui a déclaré qu’il avait été verrouillé hors de son appartement où il y avait de la nourriture en train de cuire sur la plaque de cuisson. Les pompiers sont partis après avoir laissé le danseur rentrer chez lui.

Un gardien de sécurité et le directeur de l’immeuble de Trawick ont ​​également appelé la police, alléguant qu’il agaçait les voisins en frappant sur les portes armés d’un couteau et d’un long bâton en bois.

Il tenait toujours le bâton et le couteau de sa cuisine lorsque les deux flics du NYPD sont entrés dans son appartement sans permission.

Avec des comptes contradictoires obscurcissant les événements qui ont conduit à la mort de Trawick, le procureur du district du Bronx, Darcel Clark, a publié une caméra de surveillance du corps de la police et des images de surveillance des couloirs montrant le moment où des agents du NYPD sont entrés dans son appartement.

«Pourquoi es-tu chez moi?» demanda Trawick à plusieurs reprises, ne portant que ses sous-vêtements et ses bottes. «J’ai un couteau parce que je cuisine», a-t-il déclaré lorsque la police lui a ordonné de laisser tomber l’arme.

Trawick, que l’un des policiers a décrit plus tard comme une «personne émotionnellement perturbée», s’est alors sentie angoissée, disant: «tiens-la, tiens-la, tiens-la, le centre, le centre, le centre du cerveau», juste avant que la police n’attaque lui au sol.

Il s’est relevé en criant: «Je vais tous vous tuer! Sortez! » et se dirigeait vers les flics lorsque l’agent Brendan Thompson a tiré les coups de feu mortels. Immédiatement après cela, ils ont fermé la porte de l’appartement sans vérifier Trawick ni offrir des soins médicaux de base.

La mort de Kawaski Trawick «illustre douloureusement» la réponse de la police à une crise de santé mentale

Les images et le reportage ont réaffirmé la colère des avocats et des membres de la famille qui ont soutenu que les agents n’avaient pas réussi à désamorcer correctement la situation avant de recourir à tuer un homme dans son propre appartement.

« Il ressort clairement de la vidéo et des faits que les agents du NYPD Brendan Thompson et Herbert Davis ont inutilement tué mon fils », a déclaré Ellen Trawick. ABC NY.

«Kawaski cuisinait dans son propre appartement, ce n’était une menace pour personne lorsque Davis et Thompson sont entrés chez lui sans permission et ont immédiatement intensifié la rencontre entraînant la mort de Kawaski. Ils ont refusé de répondre lorsque mon fils leur a demandé à plusieurs reprises pourquoi ils étaient chez lui.

«Aucun des deux officiers n’a donné d’aide pendant que mon fils était mourant sur le sol. Si Thompson et Davis avaient traité Kawaski comme un être humain, il serait en vie aujourd’hui.

Elle a condamné le bureau du procureur de district pour ne pas avoir inculpé les officiers et pour avoir «traîné les pieds» en publiant la vidéo et le rapport plus d’un an et demi après la mort de Trawick.

L’enquête n’a révélé aucune criminalité de la part de la police, mais a révélé que les intervenants manquaient d’informations qui auraient été utiles lorsqu’ils ont rencontré Trawick dans son appartement.

Le procureur de district Clark a déclaré que la mort «illustre douloureusement» le fait que des changements urgents sont nécessaires dans la réponse de la police aux crises de santé mentale.