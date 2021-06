« La famille Ingalls »: Walnut Grove, existe-t-elle dans la vraie vie?

Sans aucun doute, « La famille Ingall » (« La petite maison dans la prairie » en anglais) est la série d’antan dont tout le monde se souvient avec beaucoup d’affection et de nostalgie. Et bien que plus de quatre décennies se soient écoulées depuis sa sortie en 1974, les personnages qui y sont apparus ont été gravés dans la mémoire de ceux qui l’ont vu.

Comment oublier Charles Ingalls, sa femme Caroline et leurs trois filles : Mary, Laura et Carrie, les personnages principaux, qui nous ont divertis avec leurs expériences. Alors que la plupart des événements ont lieu dans la ville de Walnut Grove, beaucoup se demandent si cet endroit existe dans la vraie vie. Pour clarifier cette question, continuez à lire les paragraphes suivants.

O ET À QUELLE PÉRIODE LA « FAMILLE INGALLS » A-T-ELLE EU LIEU ?

En principe, le roman et la série télévisée se déroulent principalement dans la petite ville de Walnut Grove. D’après le site Site officiel de la « Petite maison dans la prairie », alors que la vraie famille Ingalls déménage dans la réserve Osage Shrinkage au Kansas, En 1869, les personnages de la série s’installent à Walnut Grove, Minnesota, une région où les vrais Ingalls sont arrivés vers 1874..

La fiction montre comment les membres de la famille construisent leur propre maison et traversent diverses difficultés. « Alors » La petite maison dans la prairie « a rappelé aux gens ce que nous avons traversé lorsque nous avons créé ce pays et à quel point c’était difficile. »a déclaré Melissa Gilbert, qui jouait Laura Ingalls, lors d’une interview avec CBS Nouvelles.

Au fil des épisodes et des saisons, différents personnages ont quitté la ville pour s’installer dans d’autres lieux. Ainsi, Marie, après avoir perdu la vue, s’installe dans une école pour aveugles, où elle rencontre son mari ; et Charles quitte la ville avec Caroline quand il commence à travailler dans la grande ville. Laura Ingalls et son mari sont restés à Walnut Grove.

Mais un jour, ils sont tous revenus sur le lieu principal de la série télévisée. C’est arrivé dans le téléfilm de deux heures « Little House: The Last Farewell » lorsque l’histoire s’est terminée après neuf ans à l’antenne.

Y A-T-IL WALNUT GROVE DANS LA VRAIE VIE ?

Conformément aux paragraphes précédents, Walnut Grove existe. Bien que, dans « La petite maison dans la prairie », il s’agisse de la scène principale où se déroulent la plupart des événements, nous avons donc en tête à quoi ressemblait cet endroit; si nous prenons en compte la façon dont la ville elle-même est dans la vraie vie, nous serons surpris qu’elle soit totalement différente à ce qui est montré dans la série télévisée classique.

Bien que nous n’ayons pas vu à quoi cela ressemblait en soi, nous vous disons que Walnut Grove est une ville située dans le comté de Redwood dans l’état du Minnesota. Au recensement de 2010, elle avait une population de 871 habitants et une densité de population de 316,66 personnes par km².

Même dans le livre « On The Banks of Plum Creek », de Melissa Ingalls, l’intrigue de son travail se déroule dans cette ville, bien qu’elle n’ait jamais mentionné son nom dans les lignes.

Actuellement, vous pouvez visiter Walnut Grove et voir une réplique de la série mythique, en plus d’avoir un musée et une boutique de cadeaux Laura Ingalls.

Si vous voulez en savoir plus sur le lieu où se sont déroulés les principaux événements de « La Petite Maison dans la Prairie »,