« La famille Ingalls »: qu’est-il arrivé à Lindsay et Sidney Greenbush, les jumeaux qui ont joué Carrie Ingalls

« La famille Ingall» (« La petite maison dans la prairie » dans sa langue d’origine) est l’une des séries les plus connues à la télévision. Produit par NBC et basé sur la série de livres éponyme de Laura Ingalls Wilder, l’histoire raconte les expériences de la vraie famille Ingalls dans le Wisconsin et comment ils ont dû faire face à divers problèmes.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il arrivé à Jonathan Gilbert, l’acteur qui a joué Willie Oleso dans « The Ingalls Family »

La série, diffusée entre 1974 et 1983, a séduit le public pendant 10 saisons. Carrie Ingalls, le plus jeune de la famille, était considéré comme l’un des meilleurs personnages et a été enregistré dans la mémoire des fans.

Le plus jeune de la famille Ingalls a été joué par les jumeaux Lindsay et Sidney Greenbush. Ils ont donné vie à tour de rôle à la petite Carrie et ainsi ils ont pu se reposer. Ici, nous vous racontons ce qui est arrivé aux actrices après avoir participé à la série télévisée à succès.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il arrivé à Dean Butler, l’acteur qui a joué Almanzo Wilder « The Ingalls Family »

QU’EST-IL ARRIVÉ À LINDSAY ET SIDNEY GREENBUSH ?

Lindsay et Sidney, qui a joué Carrie dans la célèbre série télévisée « La famille Ingall », sont nés le 25 mai 1970 à Los Angeles, en Californie. Filles des acteurs Billy « Green » Bush et Carole Kay Bush, les filles étaient destinées à faire partie du monde de l’art.

C’est en 1973 que les jumeaux décrochent leur premier rôle ensemble dans la série télévisée « Ensoleillement ». Après cette participation, il a été recommandé aux filles de jouer Carrie Ingalls dans la série « La Petite Maison dans la Prairie« , également connue sous le nom de » La famille Ingalls « . Ils n’avaient que trois ans lorsque le poste a été attribué.

Lindsay et sa sœur jumelle Sidney ont joué Carrie Ingalls, la plus jeune de la famille (Photo : Getty Images)

En 1978, les deux filles ont été vues ensemble à l’écran dans « The Godsister », un épisode dans lequel une Carrie solitaire s’invente une amie imaginaire identique à elle. La dernière apparition des jumeaux dans « The Ingalls Family » remonte au 10 mai 1982.

Après la fin de la série, la carrière artistique des sœurs n’a pas décollé.. Sidney a participé à un film intitulé « Hambone et Hillie »tandis que Lindsay a fait une apparition dans un épisode de la série « Matt Houston ». Ils ont tous les deux finalement quitté le jeu en tant qu’adolescents.

Lindsay et Sidney Greenbush, connus pour avoir joué la petite Carrie de « The Ingalls Family »

Lindsay a consacré sa vie au sport, tandis que Sidney se consacre à l’élevage de chevaux et à la conception de bijoux. À 51 ans, on se souvient encore d’eux pour leur rôle de Carrie dans « The Ingalls Family ».

PLUS D’INFORMATIONS: Michael Landon, est-il vraiment mort du tournage de « The Ingalls Family » près d’une zone nucléaire contaminée ?

L’HISTOIRE DERRIÈRE LA CHUTE FUNNY DE CARRIE INGALLS DANS L’INTRO DE LA SÉRIE

L’introduction de « The Ingalls Family » commence avec Charles et Caroline Ingalls apparaissant dans leur chariot et s’arrêtant alors qu’ils regardent leurs trois filles Laura, Mary et Carrie marcher vers eux. Alors que les plus âgés courent très heureux et sans effort jusqu’à la colline, le plus jeune est derrière faisant tout son possible pour les atteindre.

Dans cet empressement, le dernier des Ingall, d’un instant à l’autre, quitte la scène après être tombé face contre terre dans la prairie. Loin d’effacer cette mésaventure, les producteurs de la série ont décidé de la garder.

L’actrice Alison Arngrim, qui a joué Nellie Oleson, a raconté ce qui s’est réellement passé au moment où elle a trébuché. « Ils changeaient toujours les filles toutes les quelques heures pour qu’elles puissent faire des siestes. C’était la première saison, le premier épisode et quand est venu le temps de tourner la scène, Baby Carrie courait en bas de la colline, mais à ce moment-là, le réalisateur a demandé un nouveau jumeau. ».

En raison de la précipitation pour faire les enregistrements, La mère des petits a dû mettre les chaussures sur le mineur qui allait entrer, mais elle les a mal mis « Avec les mauvais pieds. Alors la pauvre, qui venait de maîtriser la marche, a essayé de descendre une colline escarpée, couverte de rochers et marquée de cicatrices de spermophiles avec ses chaussures à boutons hauts rugueuses sur les pieds opposés. Pas étonnant qu’il se soit effondré comme une tonne de briques. », a-t-il indiqué.

Après cela, le réalisateur et protagoniste, Michael Landon, a décidé que cette scène resterait, car elle était très spontanée et naturelle.