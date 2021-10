« La famille Ingalls »: Quand les enfants ont exploré un cimetière pour Halloween et ont eu la peur de leur vie

Après avoir partagé de nombreuses années ensemble, le casting de « Petite maison dans la prairie« Devenu pratiquement une famille. A chaque instant de tournage, ils n’avaient que l’autre. Un jour, juste pour Halloween, Michael Landon n’a pas eu de meilleure idée que de faire une farce cruelle aux enfants, en complicité avec le directeur de production, Kent McCray.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi dit-on que « La famille Ingalls » a pris fin lorsque les enfants ont grandi ?

A été l’actrice melissa gilbert, qui dans l’un des épisodes de sa balado « Gilbert & Busfield », Il a raconté comment s’est déroulée cette expérience, où Landon et McCray ils ont effrayé les enfants du casting de « The Ingalls Family ».

La fabrication du Série NBC plusieurs fois, il est allé enregistrer dans des endroits comme Sonora, en Californie. Le domaine de Red Hills Movie Ranch c’était l’un des décors préférés de l’émission. Une fois, les acteurs ont séjourné dans un hôtel de cette ville. L’endroit était presque inhabité et personne ne sortait de l’esprit, même s’ils étaient dans Halloween.

PLUS D’INFORMATIONS: La vraie raison du black-out de Sean Penn, selon Melissa Gilbert

Landon a donc eu une meilleure idée, soutenu par l’un des chefs de production. « Cet Halloween, nous avons fait notre tour ou notre friandise au motel »a dit Mélissa Gilbert. « Derrière le motel de Sonora se trouvait ce très vieux cimetière sur une colline avec des pierres tombales délabrées et en ruine. Alors quand nous sommes allés dans la chambre de Michael, il a dit : « Tu devrais aller au cimetière dans le noir à Halloween. Ce serait vraiment effrayant.. Et je me suis dit : ‘Ouais, d’accord, allons-y ! Allons-y!' ».

Melissa Sue Anderson dans le rôle de Mary Ingalls et Melissa Gilbert dans le rôle de Laura Ingalls (Photo: NBC)



LA PEUR QUE LES ENFANTS DE « LA FAMILLE INGALLS » ENTRAÎNENT

Selon Gilbert, au début, quand ils ont commencé l’excursion, le jour d’Halloween ressemblait à un autre épisode de « The Ingalls Family », bien qu’avec la blague de Landon, tout ait commencé à changer et tout le monde a plutôt commencé à s’inquiéter.

« Alors nous avons tous grimpé la colline jusqu’au cimetière. »dit Gilbert. «Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, vous pouviez commencer à voir le clair de lune, c’était vraiment obsédant. On pouvait voir les tombes et les pierres tombales et tous les adultes regardaient parce qu’ils savaient ce qui allait se passer « a ajouté l’actrice.

Comme elle était plus âgée que les autres enfants du casting, Gilbert a été le premier à remarquer le piège que Landon et McCray leur avaient tendu.

«Nous avons marché vers ces choses et derrière l’une des pierres tombales, un énorme fantôme blanc s’est levé en disant » Ooooooooh « . Le fantôme leva les bras et les enfants commencèrent à courirJe veux dire que certains d’entre eux sont venus très vite vers moi, mais j’ai continué. J’ai vu ce ventre sous le drap. Le drap est venu et il y avait ce gros ventre. Kent McCray avait un gros ventre à l’époque. C’était McCray« ajouté, Gilbert.

GILBERT RÉALISE LA BLAGUE DE LANDON ET MCCRAY

Elle a reconnu dans son podcast qu’elle s’était rendu compte que McCray était derrière ce déguisement sombre, mais elle n’a pas gâché le plaisir. Avant, Landon les avait déjà surpris avec plusieurs de ses farces dans lesquelles il aurait inclus des grenouilles vivantes et du feu.

« Michael nous a envoyé là-bas pour nous faire peur. Pourtant, même si elle savait que c’était lui, c’était une combinaison de peur, mais elle savait que ce n’était pas réel, mais ça l’était quand même. Alors je me suis retourné et j’ai couru. J’ai fait environ trois pas et j’ai dit : ‘Attendez, c’était Kent.’ Puis j’ai commencé à rire « , l’actrice qui a donné vie à Laura Ingalls dans « La petite maison dans la prairie ».