« La famille Ingalls »: pourquoi l’actrice Laura Ingalls ne s’est pas sentie à l’aise avec son amant dans la fiction Almanzo Wilder

Depuis sa sortie, en 1974, « La famille Ingalls » a volé le cœur du public qui a suivi la série tout au long de ses dix saisons. Bien qu’après avoir pris fin en 1983, il a été diffusé plusieurs fois à l’international, étant à nouveau le favori du peuple.

PLUS D’INFORMATIONS: Voyez à quoi ils ressemblent aujourd’hui les acteurs de « The Ingalls Family »

Comme on le sait, cette série populaire est l’adaptation des romans de Laura Ingalls Wilder qui raconte à quoi ressemble la vie à la frontière ouest et nord de l’Amérique du Nord du 19e siècle. Il a été réalisé et produit par Michael Landon, qui a également joué le rôle de Charles Ingalls. Dans le complot, lui et sa femme Caroline déménagent à Walnut Grove, Minnesota, à la recherche d’une meilleure communauté et de la prospérité dans laquelle vivre; C’est ainsi qu’ils s’installent dans une petite ferme, où ils élèvent leurs trois filles: Mary, Laura et Carrie.

Malgré le fait que cela fait plus de 45 ans depuis sa sortie, beaucoup se souviennent de chacun des personnages apparus dans ses 207 épisodes. Cependant, il y a quelque chose que très peu de gens savent: l’actrice qui a joué Laura Ingalls ne s’est jamais sentie à l’aise de travailler avec l’acteur Dean Butler, qui dans la fiction était Almanzo Wilder, son mari.

L’actrice Melissa Gilbert n’aimait pas l’idée qu’une personne beaucoup plus âgée qu’elle soit son partenaire dans la fiction. (Photo: NBC)

POURQUOI MELISSA GILBERT ne s’est-elle pas sentie à l’aise de travailler avec DEAN BUTLER?

Bien que Melissa Gilbert ait commencé à jouer Laura Ingalls à l’âge de 9 ans, tout au long de la série classique, nous l’avons tous vue grandir, passer de son enfance à une femme et au moment où elle se marie avec Almanzo Wilder, quelque chose qui dans la vraie vie, elle n’aimait pas ça et l’a amenée à travailler mal à l’aise.

Il s’avère que l’actrice n’était pas prête à grandir avec son personnage dans « Little House on the Prairie » Et même si elle savait, d’après les livres qu’elle avait lus, qu’à un moment donné elle devait tomber amoureuse et fonder une famille, elle n’a jamais aimé l’idée.

« Il avait eu des difficultés avec les intérêts et les désirs plus adultes de Laura »a écrit Melissa Gilbert dans ses mémoires «Prairie Tale». Tout allait bien jusqu’à ce qu’Almanzo Wilder fasse son apparition dans la saison six, le garçon dont Laura tomberait amoureuse et se marierait.

Selon l’actrice, dès qu’elle a vu le nom d’Almanzo dans le scénario, elle s’est sentie mal au ventre. «La nausée n’était que des nerfs. Je savais que j’allais devoir montrer de l’affection, m’embrasser et à un moment donné aller au lit avec un garçon alors que dans la vraie vie j’avais quinze ans qui ressemblait en fait à treize ans. Je n’avais jamais fréquenté, embrassé ou tenu la main d’un garçon « , Publique Aide-mémoire.

Mais ça ne s’est pas arrêté là, eh bien En apprenant que l’acteur Dean Butler avait été choisi pour le rôle, il a ressenti de la déception, de la peur, de la colère et des nausées.. Et ce n’était pas pour moins, puisqu’il imaginait que son amour pour la série serait plus proche de son âge, mais ce n’était pas le cas. «Je l’ai regardé comme s’il était sorti du laboratoire du Dr Frankenstein. J’avais la vingtaine. Il s’est rasé, a conduit une voiture et a vécu dans son propre appartement « .

Gilbert a également imaginé que l’acteur était également déçu lorsqu’il l’a rencontrée. «Il a dû être tellement découragé de rencontrer cette fille de quinze ans stupide et effrayée, avec du duvet de pêche sur les jambes (je ne les avais même pas encore rasés), et qu’on me disait que c’était moi qui devais tomber, aimer et se marier., a écrit.

Bien que les enregistrements soient inconfortables pour elle, au fil des ans, ils sont devenus de grands amis.