« La famille Ingalls »: Les chevaux de « La petite maison dans la prairie »

A travers toutes les saisons de « La famille Ingall« Nous avons pu voir comment chaque partie du décor montrait ce que les acteurs voulaient transmettre dans chaque épisode. Dans tout cet ensemble, nous trouvons les différentes races de chevaux qui, pour certains épisodes, faisaient également partie de la distribution qui peuplait Walnut Grove, Minnesota.

On le sait, la série a rapidement conquis le cœur du public grâce à toutes les nuances que l’on a pu voir dès le premier épisode. Le programme créé par Michel Landon et basé sur la série de livres de l’écrivain Laura Ingalls Wilder avait une incroyable équipe d’acteurs dans sa distribution, où les plus petits se démarquent sans aucun doute.

« Petite maison dans la prairie » raconte la vie de la famille Ingalls, qui se déroule au XIXe siècle. Les membres de ce clan sont le fermier Charles, sa femme Caroline et leurs enfants Mary, Laura et Carrie, qui ont emménagé dans une maison située à Plum Creek, près de la petite ville de Walnut Grove.

« The Ingalls Family » est l’une des séries les plus connues des années 70 (Photo: NBC)

LES CHEVAUX DE « LA FAMILLE INGALLS »

Les premiers chevaux à être montrés dans les épisodes de « The Ingalls Family » ont été Animaux et Petit pâté, ou aussi parfois appelé comme Tapoter et Petit pâté. Ils sont vus dans le chapitre où un voyage du Wisconsin au Kansas est effectué. Ces petits poneys ont été d’une grande aide pour tirer la charrette sur de nombreux kilomètres.

lapin C’est l’autre cheval que l’on peut apprécier dans la série. On peut le voir au moment où les Ingall sont expulsés par le gouvernement de leur maison au Kansas. Bunny, ainsi que tous les membres de la famille, commencent à chercher de nouvelles directions et l’animal est vu attaché au chariot, qui était destiné au Minnesota.

Laura Ingalls avec l’un des chevaux de la série (Photo: NBC)

Au début de la saison 1, le patron d’Ingalls se rend compte que Pet et Patty ne sont pas assez forts pour le travail agricole au Minnesota. C’est pour cette raison qu’il les échange contre un attelage de bœufs. Plus tard, les Ingalls décident de ramener à la maison une bande de chevaux alezan connus sous le nom de Sam et David. Ils ont accompagné l’ensemble du casting pendant 8 saisons.

La saison 6 marque l’entrée d’un nouveau cheval. Barnum Il appartenait à Almanzo Wilder, qui a eu le béguin pour Laura presque à première vue. Le cheval accompagnerait l’histoire d’Alamanzo et Laura. Barnum a été acheté à bon prix par Almanzo. C’est une blessure à la patte de l’animal qui a rapproché le couple.

Les chevaux faisaient partie de la scénographie de « The Ingalls Family » (Photo: NBC)

POURQUOI LA FIN DE « LA FAMILLE INGALLS » ?

Michael Landon, protagoniste et créateur de la série, a déclaré que l’une des principales raisons pour lesquelles la série a pris fin est liée à la façon dont les histoires ont évolué. Et c’est que la production américaine se caractérise par les liens forts qui existent entre la famille, qui n’hésite pas à se soutenir dans les moments difficiles.