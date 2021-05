« La famille Ingalls »: le moment où Melissa Gilbert a fait pleurer Farrah Fawcett

Melissa Gilbert, connue pour avoir joué Laura dans « La famille Ingalls« ( » Little House on the Prairie « dans sa langue originale) et Farrah Fawcett ( » Charlie’s Angels « ) étaient les protagonistes du téléfilm » Hollywood Wives: The New Generation « en 2003 et dans ses mémoires, Gilbert a écrit au respect.

Pour l’actrice de « La famille Ingalls«C’était une expérience luxueuse, selon Cheat Sheet. « Sur et en dehors de la caméra, le film, dont le casting comprenait Farrah Fawcett, Robin Givens et mon vieil ami Jack Scalia, était plein des excès de marque de Jackie », a-t-il écrit.

Lors de la première séance photo du film, Gilbert a rencontré Fawcett et Robin Givens. « Farrah a jeté un coup d’œil à Robin et moi, puis est retournée à sa caravane en sanglotant, » Ils sont tellement plus jeunes que moi « , a-t-elle écrit. « Nous avons attendu trois heures pendant qu’elle se maquillait. »

Melissa Gilbert a déclaré que l’attente de Farrah faisait partie de la routine, ralentissant le tournage. « Attendre Farrah, qui figurait au numéro un sur la feuille d’appel, est devenu une partie de la routine », a-t-il écrit. «Chaque jour, j’arrivais et je demandais: » Comment est le numéro un aujourd’hui? » Laissez-moi vous dire que j’ai lu trois romans pendant le tournage du film. «

Malgré tout, Gilbert adorait Farrah. «Il y avait quelque chose dans sa vulnérabilité qui m’a donné envie de la protéger», a-t-il écrit.

Melissa Gilbert a joué Taylor Singer dans « Hollywood Wives: The New Generation » (Photo: CBS)

MELISSA GILBERT ET JACKIE COLLINS

Gilbert a également écrit sur Jackie Collins, l’écrivain du livre sur lequel le film était basé et qu’il a rencontré pendant le tournage. « Si Farrah était fragile, il y avait une personne sur le plateau avec une force de dix: Jackie Collins », a écrit Gilbert.

«Je l’aimais et l’admirais. C’était une vraie dame, une femme forte qui a réussi à exister dans un monde d’hommes sans sacrifier une once de sa féminité. Jackie avait tout compris, y compris les hommes et les femmes, le sexe, l’argent et le pouvoir. Elle a partagé son expertise en matière de garde-robe, de bijoux et de look sexy, et les histoires qu’elle a racontées sur le plateau étaient meilleures que ses livres. Elle connaissait la saleté la plus délicieuse de toutes.

«Il m’a parlé d’une chanteuse superstar devenue actrice qui s’est présentée au Penninsula Hotel à Beverly Hills pour une manucure et une pédicure, a enlevé tous ses vêtements, puis a commandé un service d’étage pour qu’elle puisse voir la réaction sur le visage du serveur lorsque je allait la voir nue pendant qu’ils lui réparaient les ongles », a-t-elle raconté dans ses mémoires.