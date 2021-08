« La famille Ingalls »: Comment Charlotte Stewart a obtenu le rôle de professeur Beadle

Charlotte Stewart était chargée de jouer l’enseignante Eva Beadle dans « La famille Ingall » ( » La petite maison dans la prairie » dans sa langue d’origine), dans l’une des séries les plus connues à la télévision, réalisée par Ed Friendly et créée par Michael Landon, basée sur la série de livres éponyme de Laura Ingalls Wilder. Mais comment cette actrice a-t-elle obtenu son personnage emblématique ?

Michael Landon et Ed Friendly étaient chargés de recruter des acteurs d’origines diverses pour jouer leur famille protagoniste et leurs voisins, ils ont donc évalué le casting de Charlotte stewart.

Dans ses mémoires, «Petite maison dans les collines d’Hollywood : Guide d’une mauvaise fille pour devenir Miss Beadle, Mary X et moi», l’actrice de 80 ans a raconté comment elle a convaincu le créateur de «La famille Ingall”Pour la choisir comme institutrice de Walnut Grove.

Charlotte Stewart dans son rôle d’enseignante, Mme Beadle dans « The Ingalls Family » (Photo: NBC)

AUDITION DE CHARLOTTE STEWART POUR « LA FAMILLE INGALLS »

Après que Charlotte Stewart soit apparue en tant qu’invitée dans l’émission précédente de Landon, « Aubaine», Elle a été invitée à auditionner pour le rôle d’Eva Beadle Simms. Bien qu’elle ne connaisse pas les livres de Laura Ingalls Wilder, elle a réussi à démontrer son talent.

« Comme je n’avais jamais lu les livres, je savais peu de choses sur le personnage à part le fait qu’elle était une enseignante travaillant à l’école à classe unique de Walnut Grove », a écrit l’actrice. « Avec si peu de choses à faire, il peut être difficile de donner vie au dialogue sur la page, mais j’avais appris à suivre mon instinct. »

Étant devant Landon et Friendly, il a demandé la permission de réaménager la pièce et de la faire ressembler davantage à une salle de classe, de plus, il a traité les deux créateurs du spectacle comme des étudiants.

« J’ai sorti Michael et Ed de derrière le grand bureau et je les ai tous installés comme s’ils étaient mes étudiants. Je les ai réprimandés parce qu’ils parlaient, riaient et faisaient du bruit ; Je leur ai ordonné de se taire et de surveiller leurs manières pendant que j’exécutais mes lignes. Michael riait, et j’ai pensé que, à tout le moins, cela aurait apporté à son après-midi un soulagement comique », a expliqué l’actrice.La famille Ingall”.

De plus, comme le rapporte Showbiz Cheat Sheet, bien que les autres candidats portaient des vêtements d’époque, Charlotte stewart Il a préféré répondre à l’appel dans son style habituel. « [Encontré] une salle d’attente pleine d’actrices en robes de prairie, chapeaux et autres tenues de l’époque », a-t-il déclaré.

« Cette fois-ci, je n’avais pas pris la peine de chercher la bonne robe ou quelque chose comme ça. Je viens juste d’arriver dans l’une de mes tenues fleuries et fluides habituelles et de courir dans Santa Monica… Ces gars avaient vu mon travail. Être un professionnel, à mon avis, c’est laisser le travail parler de lui-même », a-t-il ajouté.

Après avoir décroché le rôle de Mistress Beadle, Stewart a été surpris de découvrir ce que le projet impliquait. « Ce que je pensais n’être qu’un » film de la semaine « rapide était plutôt destiné à être une grande série télévisée. Ils voulaient qu’il signe un contrat de quatre ans garantissant sept des 13 épisodes par saison. Je pense que ma mâchoire est tombée ».