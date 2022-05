La famille Honor 70 est présentée le 30 mai, et c’est tout ce que l’on sait

in

Honor veut contrôler le battage médiatique en dévoilant certains détails de sa nouvelle famille Honor 70 sur Weibo, qui devrait être présentée en trois saveurs le 30 mai.

A pas de géant, Honor récupère en Chine tout le terrain que Huawei avait perdu, bien que le constructeur de Shenzhen ait encore du chemin à faire. regagner en crédibilitéd’autant plus que ses dernières créations ressemblaient encore dangereusement à celles de son ancien parent, et parce que cette famille Honor 70 qui est sur le point d’arriver sera la plus importante pour eux tout au long de son histoire.

Peut-être à cause de l’importance, ou peut-être aussi parce que en Chine ont toujours voulu contrôler engouement médiatique Avant leurs grandes présentations, les amis d’Honor ont divulgué des détails sur Weibo -(I) et (II)- de certains appareils qui devrait être présenté le 30 mai prochainun lundi, en trois saveurs et avec certaines spécificités clés dont nous vous parlons maintenant.

La première chose que les sources nous ont dit est que trois nouveaux modèles seront présentés, le Honor 70, le Honor 70 Pro et un Honor 70 Pro+ qui n’a pas voulu rejoindre la mode Ultramais il va essayer poussez la photographie mobile un peu plus loin. Comme tout le monde, allez…

Quoi qu’il en soit, les informations révélées par les sources officielles d’Honor se référer toujours à « Série Honor 70 »donc le fabricant a été enregistré la surprise de quel appareil chaque spécification sera attribuéesans laisser de références précises pouvant soulever le lièvre.

Ni Xiaomi, ni Huawei, ni Samsung et ni Apple : c’est la marque qui cartonne en Chine en ce moment

Donc, nous commençons par vous montrer les trois taquin publié par Honor sur Weibo, dont le premier mentionne le chipset MediaTek Dimensity 9000 comme le cœur électronique de l’un d’entre eux. Ici, nous pouvons spéculer un peu, car le Dimensity 9000 pointe vers le plus prime en concurrence directe avec Qualcomm, donc le Honor 70 Pro+ est un candidat clair.

Des sources disent que le Honor 70 en version standard intégrera un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1tandis que pour sa part la médiane maquette ‘Pro’ devrait inclure un Dimensity 8000 également d’origine taïwanaise.

Les trois données déjà « officialisées » par Honor sous la forme de taquin

Également mentionné dans une autre image est le Charge rapide de 100 W via un câble USB-Cqui dans votre cas devrait être présent dans les deux modèles alimentés par MediaTek, laissant le Standard Honor 70 avec « seulement » 66 W de puissance maximale. Nous ne savons pas si l’un des modèles optera pour la recharge sans fil, ni dans quelles puissances.

La troisième spécification révélée par Honor est très intéressante, car nous parle de photographie avancée en référence au capteur Sony Exmor RS IMX800un œil électronique de la plus haute qualité qui serait présent dans les trois modèles, rien que ça.

Il a été dit dans les commérages que le Xiaomi 12 Ultra serait le premier à utiliser ce capteurmais finalement il semble que Honor va anticiper avec un capteur qui se démarque parmi les autres, puisqu’il dispose d’un énorme taille de 1 pouce qui fera la différence dans des environnements à faible ou faible luminosité.

Nous savons aussi que aura 54 mégapixelset même Honor nous a téléchargés sur Internet cinq exemples de photos pris avec l’un des modèles de la série Honor 70… Ici, nous les laissons, car les résultats promettent!

Cinq exemples de caméra

Enfin, dans les kits de pré-version qui sont publiés quelques images ont également été révéléesle premier illustrant l’article avec une belle finition hachurée de couleur claire, et le second montrant les quatre designs différents que Honor devrait nous présenter pour ta nouvelle famille vaisseau amiral dans le catalogue Android.

Les doubles cercles sont conservés au verso, pour le fabricant de Shenzhen commence à donner à ses téléphones leur propre personnalité avec des finitions qui, en effet, semblent quelque peu différentes.

C’est officiel : Honor garde le « trou » de Huawei

