La famille fière: plus fort et plus fier ajoute Billy Porter, Zachary Quinto et EJ Johnson au casting

Billy Porter, Zachary Quinto et EJ Johnson ont rejoint le casting de la prochaine série animée Disney + La famille fière: plus forte et plus fière.

La famille fière: plus forte et plus fière reprendra l’histoire de son personnage central Penny Proud et inclura également sa famille folle: les parents Oscar et Trudy, les frères et sœurs jumeaux BeBe et CeCe, et sa grand-mère Suga Mama (et Puff!). Bien sûr, ce ne serait pas «The Proud Family» sans l’équipage fidèle de Penny, Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez et Zoey Howzer, entre autres.

Porter et Quinto font entendre Randall et Barry Leibowitz-Jenkins, les parents adoptifs métis de la militante Maya Leibowitz-Jenkins, âgée de 14 ans, qui avaient déjà annoncé être exprimés par Keke Palmer. Johnson exprimera Michael Collins, le meilleur ami de Penny qui est un pionnier non conforme, servant des regards féroces à l’école et sur le terrain de basket.

Les acteurs reprenant leurs rôles de voix de la série originale sont: Kyla Pratt comme Penny Proud, Tommy Davidson comme Oscar Proud, Paula Jai ​​Parker comme Trudy Proud, JoMarie Payton comme Suga Mama, Cedric the Entertainer comme Oncle Bobby, Carlos Mencia comme Felix Boulevardez, Maria Canals-Barrera comme Sunset Boulevardez, Alvaro Gutierrez comme Papi, Karen Malina White comme Dijonay Jones, Soleil Moon Frye comme Zoey Howzer et Alisa Reyes comme LaCienega Boulevardez.

Actuellement en production chez Disney Television Animation pour un lancement 2022 sur Disney +, La famille fière: plus forte et plus fière est produit par Bruce W. Smith (La princesse et la grenouille) et Ralph Farquhar (Moesha), qui ont tous deux dirigé la série originale. Calvin Brown, Jr. (Moesha) est le co-producteur exécutif et rédacteur en chef, Jan Hirota (Big Hero 6 La série) est producteur, et Eastwood Wong (Carmen Sandiego) est directeur artistique.

Toutes les saisons précédentes de La famille fière sont actuellement disponibles sur Disney +.