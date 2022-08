La famille d’un protagoniste "Top Gun : Maverick" vu le film 13 fois

Paramount Pictures

Le film réalisé par Joseph Kosinski est le plus gros succès de toute la carrière de Tom Cruise. On peut encore le voir au cinéma.

©IMDBLe film est sur la bonne voie pour 1,5 milliard de dollars au box-office.

le tant attendu Top Gun : Maverick Il est arrivé dans les salles en mai de cette année et avec des séquences de vol impressionnantes, il a conquis le public du monde entier. Distribué par Paramount Picturesest devenu le film le plus rentable de sa carrière. Tom Croisière, avec 1 355 millions de dollars levés dans le monde, depuis son arrivée le 26 mai. À ce jour, il existe encore des salles diffusant le film de Joseph Kosinski qui est devenu un phénomène post-pandémique qui montre que le cinéma est toujours vivant.

L’histoire de Top Gun : Maverick vient plus de 35 ans après la première du film original réalisé par Tony Scottet se présente comme une suite dans laquelle Homme de glace (Val Kilmer) a atteint un rang élevé dans la marine alors que Pierre Mitchellconnu comme Maverick, n’arrête pas de piloter des avions malgré le fait que ses exploits lui auraient permis d’avoir une carrière plus prestigieuse. Une importante mission fera Maverick être à nouveau convoqué par la marine, pour former un nouveau groupe d’aviateurs d’élite.

L’un de ces aviateurs d’élite connus sous le nom de meilleur pistolet il a été bourreaujoué dans le film par Glen Powell. L’acteur de 33 ans était l’une des figures principales de cette production et sa famille ne voulait pas manquer l’occasion de le voir encore et encore en action. Comme rapporté dans Variété dans un message de Twitter ce qui a été confirmé par l’acteur lui-même, la famille de Powell vous avez vu Top Gun : Maverick environ 13 fois depuis sa sortie en salles le 26 mai de cette année.

« Ma famille va faire faillite pour ce film »il a plaisanté Powell dans le message que vous avez partagé avec lui tweeter original de Variété. Son poste a reçu près de 54 000 aime parmi tous les followers qui se sont amusés (et continuent de s’amuser) avec chacune des sorties qui Powell fait sur leurs réseaux sociaux par rapport à Top Gun : Maverick. Il est clair que ce film n’était pas seulement un avant et un après dans la carrière de Tom Croisière mais aussi dans celui de tous ceux qui participent à la production.

+ Est-ce que Glen Powell vient dans X-Men ?

Une autre des rumeurs Glen Powell était chargé de répondre sur ses réseaux sociaux avait à voir avec l’avenir de sa carrière et la possibilité d’atteindre le futur film de X Menqui serait la première de la Univers cinématographique Marvel. Certaines versions suggèrent que cet artiste serait dans le collimateur de Kévin Feig être le nouveau cyclope. « Personne ne m’a appelé. Je n’ai même pas les coordonnées de Marvel, donc je n’ai aucune idée de ce dont les gens parlent. »a cité l’acteur dans Variété quant à son rôle potentiel dans X Men. PowellDe son côté, il précise : « J’ai l’air en colère et confus, mais je jure que je suis juste confus ».

