La famille du roi Von publie une déclaration sur la mort du rappeur

Le roi Von a été enterré ce week-end lors d’une cérémonie privée après avoir été abattu à Atlanta le vendredi 6 novembre.

Sa famille a publié une déclaration mardi dernier pour remercier ses fans pour leur soutien et dire qu’ils continueront à déployer son album. Bienvenue chez O’Block. Le projet est sorti juste une semaine et quelques jours avant la mort de Von.

« Merci à tous ceux qui ont montré leur élan d’amour pour King Von. Vous avez tous joué un rôle majeur dans les réalisations de Von, et en continuant à jouer sa musique et en partageant vos histoires sur la façon dont il vous a tous inspiré et influencé, vous êtes garder son héritage vivant », lit-on dans le communiqué. «Pour célébrer le talent artistique, la vision et l’immense amour de Von pour ses fans, nous continuerons son déploiement de Welcome to O’Block, tout en travaillant à partager de la musique inédite et des interviews qu’il a consacrées à sa créativité. Von avait également travaillé sur de nouvelles initiatives que nous annoncerons ultérieurement. L’amour, la famille et l’équipe de Von. «