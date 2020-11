La famille de Salma Hayek était extrêmement riche bien avant qu’elle ne devienne une star hollywoodienne de premier plan

Salma Hayek est un acteur étonnant qui est devenu célèbre dans des films comme Desperado et Frida. Artiste primée, Hayek s’est diversifiée ces dernières années, travaillant sur plusieurs entreprises commerciales tout en conservant ses liens avec l’industrie du divertissement.

Hayek est marié à l’un des hommes d’affaires les plus riches du monde et a accès aux meilleurs des meilleurs. Pourtant, Hayek vient elle-même d’un privilège et, lorsqu’elle était enfant, elle a profité d’une éducation dont peu de gens peuvent même rêver.

Salma Hayek est née dans une famille riche

Salma Hayek | Pascal Le Segretain / Getty Images

Hayek est né en 1966 et a grandi à Coatzacoalcos, Veracruz, Mexique. Le père de Hayek est Sami Hayek Dominguez, un dirigeant de l’industrie pétrolière et propriétaire d’une entreprise d’équipements industriels. Il avait également de fortes tendances politiques dans ses jeunes années et a déjà été candidat à la mairie de Coatzacoalcos.

En tant que tel, les rapports affirment que la jeune Salma Hayek a reçu tout ce qu’elle voulait dans son enfance et avait même quelques tigres de compagnie. Le rapport affirme également que Hayek a gardé trois tigres pendant un certain temps avant de devoir en ramener l’un d’entre eux parce qu’il était un peu trop bouche.

Hayek est également allée dans des écoles exclusives lorsqu’elle était enfant, fréquentant l’Académie du Sacré-Cœur à Grand Coteau, en Louisiane, quand elle avait 12 ans. Hayek a étudié les relations internationales, mais elle s’est sentie attirée par une carrière dans l’industrie du divertissement, et après avoir fréquenté l’université. , elle a décidé de devenir actrice.

À l’âge de 23 ans, Hayek a été choisie pour une telenovela mexicaine populaire intitulée Teresa. L’acteur a rapidement été salué pour son talent et sa beauté, et son travail dans la série a rapidement conduit à plus de travail dans des films et des émissions de télévision mexicains.

Comment Salma Hayek est-elle devenue une star de cinéma?

Il est difficile de croire que «Frida» est sorti il ​​y a exactement 18 ans et je pense toujours à elle tout le temps. Es difícil creer que “Frida” se estrenó hace exactamente 18 años y que todavía pienso en ella todo el tiempo. pic.twitter.com/ZBMMUHOQyR – Salma Hayek (@salmahayek) 26 octobre 2020

En 1991, Hayek a pris la décision de déménager en Californie afin de poursuivre activement sa carrière cinématographique.

Après environ un an à suivre des cours de théâtre, Hayek a décroché un rôle dans le film Mi vida local, où elle a été repérée par le réalisateur prometteur Robert Rodriguez. Le réalisateur a courtisé Hayek pour co-vedette dans son film à gros budget de 1995 Desperado – et Hayek était d’accord.

Le film a lancé Hayek à la célébrité aux États-Unis, et elle a rapidement suivi son tour dans Desperado avec des rôles dans des films tels que Les imbéciles se précipitent, Far West sauvage, Circulation, et Il était une fois au Mexique. Tout au long des années 2000, Hayek a continué à travailler dans des films de haut niveau, poursuivant même des projets passionnés comme le film biographique. Frida.

Elle a également établi sa valeur en tant que femme d’affaires, devenant porte-parole de marques comme Avon et Revlon.

Quelle est la valeur nette actuelle de Salma Hayek?

CONNEXES: Le selfie sans maquillage de Salma Hayek n’est qu’une des nombreuses façons dont l’actrice a recalibré les normes de beauté

Au fil des ans, Hayek a continué d’augmenter sa valeur nette, devenant une femme très riche. En tant qu’entrepreneure et comédienne, Hayek vivait déjà la belle vie en 2007, lorsqu’elle a annoncé ses fiançailles avec un milliardaire français du nom de François-Henri Pinault.

Le milliardaire est le PDG de marques de mode telles que Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga. Hayek a donné naissance à la fille du couple plus tard la même année et en 2009, ils se sont mariés à Paris.

Hayek et Pinault sont toujours mariés, et bien qu’ils préfèrent généralement garder leur relation sous le radar, Pinault est apparue de temps en temps sur ses comptes de médias sociaux. De nos jours, la valeur nette autodidacte de Hayek serait d’environ 200 millions de dollars.

Malgré le fait qu’elle ait bénéficié d’une éducation privilégiée, sa vie dépasse probablement de loin ses rêves les plus fous.