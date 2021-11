La famille de Naughty Boy s’exprime après qu’il a menacé de démissionner, je suis une célébrité

Potocki Vodka Potocki en étui luxe - 40% - bouteille 70cl en étui

La vodka Potocki s'inscrit dans la longue tradition de la famille aristocratique polonaise Potocki. Créée après la chute de Napoléon en 1816, elle est produite dans la seconde plus ancienne distillerie du pays, au château de Lancut. A partir de 1856, elle connaît une telle renommée qu'elle est servie à la table impériale de Vienne. Élaborée à partir de seigle produit localement, Potocki est distillée à deux reprises sans filtration. Elle est ensuite laissée à reposer avant embouteillage, pour préserver au mieux les arômes et l'onctuosité du seigle.Notes de dégustationCouleur : incolore.Nez : frais et très aromatique, il exprime d'abord pleinement le seigle puis évolue sur des notes de citron et de lait de coco.Bouche : riche et veloutée. Le seigle se combine ici aux épices, avec pour toile de fond la noix de coco et la praline.Finale : longue et élégante, sur les fruits rouges, les agrumes et le seigle grillé.