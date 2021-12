La famille de Harold Ramis était fortement impliquée dans Ghostbusters: Afterlife

Le regretté Harold Ramis n’a pas pu physiquement faire partie de Chasseurs de fantômes : l’au-delà, mais sa famille était là à chaque étape. En plus de représenter Egon dans l’original chasseurs de fantômes films, Ramis a servi d’écrivain et a joué un rôle déterminant dans l’élaboration des films. Il avait espéré obtenir Chasseurs de fantômes 3 fait pendant des années avant sa mort en 2014.

Un redémarrage plus tard, Sony a accepté le pitch de Jason Reitman pour en développer un autre chasseurs de fantômes film qui fait suite aux deux premiers volets de la série. Cela a évidemment posé un gros défi car Ramis était une partie si importante des films originaux des deux côtés de la caméra. Parce que Reitman connaissait Harold et la famille Ramis, cependant, il est entré dans le projet avec quelques idées sur la façon d’honorer correctement Ramis tout en faisant avancer l’histoire.

Dans une nouvelle interview avec Empire, Reitman explique comment Chasseurs de fantômes : l’au-delà en est arrivé à. Sachant qu’il voulait continuer l’histoire avec la petite-fille d’Egon en tant que protagoniste, le cinéaste devait encore inclure Egon d’une manière à la fois respectueuse et sensée. Pour ce faire, la famille Ramis s’est impliquée de bout en bout sur le projet. Ils ont reçu le script au début du processus, ont visité régulièrement le plateau et la salle de montage et ont été vraiment les premiers à voir le film.

« La première personne à avoir lu le scénario était mon père, et après mon père, c’était la famille Ramis. C’était la veuve d’Harold, Erica, et sa fille Violet, que j’ai grandi en connaissant – nous étions tous les deux sur le tournage de l’original. en 83. Je leur ai parlé de ce que nous voulions faire, de la façon dont nous allions le faire. Ils sont venus pour le tournage, et ils ont regardé les effets visuels qui sont venus dans la salle de montage. Ce sont les premiers à avoir vu le film. Ils faisaient donc partie de ce film du début à la fin et je pense qu’ils savaient à quel point je voulais honorer Harold. Egon était mon Ghostbuster préféré. C’est une histoire de Spengler, et ce film lui est dédié dans chaque chemin. »

Le film rend en effet hommage à la fois à Egon Spengler et à Harold Ramis d’une manière incroyablement émouvante. Pour le bien de ceux qui n’ont pas encore vu le film, nous n’aborderons pas les détails ici, mais c’est quelque chose que tout le monde chasseurs de fantômes le fan a besoin de voir. Bien entendu, cet hommage s’accompagne également des retours de l’original chasseurs de fantômes équipe : Dan Aykroyd comme Ray Stantz, Ernie Hudson comme Winston Zeddemore et Bill Murray comme Peter Venkman. Jason Reitman dirige Chasseurs de fantômes : l’au-delà à l’aide d’un scénario co-écrit avec Gil Kenan. En plus du casting de retour, le film met en vedette Mckenna Grace, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Logan Kim, Celeste O’Connor, Sigourney Weaver, Annie Potts et Paul Rudd.





Chasseurs de fantômes : l’au-delà sera disponible sur Digital HD à partir du 4 janvier 2022. Sa sortie physique sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD suivra le 1er février 2022.





