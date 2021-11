La famille de Gabby Petito lance la fondation comme moyen de faire son deuil et d’aider les autres

Deux mois seulement après la découverte des restes de leur fille dans le Wyoming à la suite d’une recherche à l’échelle nationale, la famille de Gabby Petito consacre toute son énergie à honorer sa mémoire et à aider les autres.

La mère de Petito, Nichole Schmidt, et le père et la belle-mère, Joe et Tara Petito, forment la Fondation Gabby Petito « pour répondre aux besoins des organisations qui soutiennent la localisation des personnes disparues et pour fournir une aide aux organisations qui aident les victimes de situations de violence domestique, par le biais de l’éducation , de sensibilisation et de prévention », selon son site Internet.

« Je pense que la fondation est un moyen de faire notre deuil », a déclaré Schmidt à l’affilié de NBC WFLA de Tampa mardi. « Il s’agit des changements que nous pouvons apporter. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer le futur.

« Pour moi, cela signifie empêcher que cela n’arrive à quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré. « C’est ce que nous essayons de faire ici. Et c’est la justice, pour moi, c’est aider les autres.

Gabby Petito et son fiancé Brian Laundrie étaient en voyage à travers le pays, relatant leurs voyages sur les réseaux sociaux, avant de retourner chez ses parents à North Port, en Floride, le 1er septembre sans elle, a annoncé la police.

Son corps a été retrouvé le 19 septembre dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming. Petito était morte depuis au moins trois semaines, et sa mort a été considérée comme un homicide par « étranglement manuel », a déclaré le coroner.

Laundrie n’a jamais été inculpé dans la mort de Petito, mais il a été nommé une personne d’intérêt pour sa disparition. Des restes humains appartenant à la blanchisserie ont été retrouvés dans la réserve Carlton en Floride après plus d’un mois de recherches.

La famille de Petito réclame un système d’alerte à l’échelle nationale pour les personnes âgées de 18 à 64 ans.

Actuellement, les alertes AMBER affichent des informations à l’échelle nationale sur les enfants à risque et disparus, tandis que les alertes Silver affichent des informations sur les personnes âgées à risque, a déclaré Schmidt.

« Et ces gens qui sont entre les deux ? » Schmidt a demandé lors de la conversation WFLA. « Si un membre de la famille sait qu’il a disparu, il doit y avoir une sorte de système d’alerte pour que les gens commencent à chercher immédiatement. »

Petito sur une photo de son compte Instagram. gabspetito/ Instagram

Joe Petito a déclaré que la fondation rencontrait des refuges, des équipes de secours et des thérapeutes dans le but de combler « les lacunes et les vides où bon nous semble ».

« Je veux m’assurer que Gabby regarde en bas et dit, vous savez quoi, je suis fier », a-t-il déclaré.

Schmidt a déclaré qu’une zone du site de la Fondation Gabby Petito sera une plate-forme permettant aux gens de partager leurs histoires.

« Cela peut être anonyme, nous pensons simplement que partager votre histoire fait comprendre aux gens qu’ils ne sont pas seuls et que cela aidera les autres », a-t-elle déclaré.