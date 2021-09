La famille de Gabby Petito encourage les médias à accorder la même attention à toutes les personnes disparues

La famille du voyageur assassiné Gabby Petito a imploré mardi le public et les médias de mettre la même énergie à aider à retrouver d’autres personnes disparues que Petito, une femme de 22 ans qui a disparu lors d’un voyage à travers le pays avec son petit ami.

Les parents et les beaux-parents de Petito se sont entretenus avec des journalistes lors d’une conférence de presse à New York – montrant de nouveaux tatouages ​​​​basés sur ses dessins et son mantra « Let it be » – alors que les autorités de Floride continuaient à rechercher son petit ami, Brian Laundrie, qui est une personne d’intérêt. dans sa disparition et reste introuvable.

Nicole Schmidt, mère de Gabby Petito, dont la mort lors d’un voyage à travers le pays a déclenché une chasse à l’homme pour son petit ami Brian Laundrie, retient ses larmes lors d’une conférence de presse le 28 septembre 2021 à Bohemia, NY Schmidt, avec le père de Petito et deux beaux-parents, ont récemment été tatoués à la mémoire de leur enfant avec les mots « Let it be. » John Minchillo / AP

Un avocat de la famille de Petito, Richard Stafford, a renouvelé ses appels à Laundrie pour qu’il se rende et a critiqué ses parents pour ce qu’il a qualifié de manque de coopération dans la recherche qui a permis de retrouver les restes de Petito. Les blanchisseries ont publié lundi une déclaration disant qu’elles ne l’aidaient pas à fuir.

« Les blanchisseries ne nous ont pas aidés à trouver Gabby, ils ne vont certainement pas nous aider à trouver Brian », a déclaré Stafford. « Pour Brian, nous vous demandons de vous rendre au FBI ou à l’agence d’application de la loi la plus proche. »

Le corps de Petito a été découvert le 18 septembre dans une région reculée du nord-ouest du Wyoming. Un service commémoratif a eu lieu dimanche à Long Island, où Laundrie et Petito ont grandi avant de déménager en Floride ces dernières années. Sa famille a annoncé la création d’une fondation pour soutenir les personnes à la recherche d’êtres chers disparus.

Le cas de Petito a conduit à de nouveaux appels pour que les gens accordent une plus grande attention aux cas impliquant des femmes autochtones disparues et d’autres personnes de couleur, certains commentateurs qualifiant la couverture intense de sa disparition de «syndrome de la femme blanche disparue».

Nicole Schmidt, mère de Gabby Petito, essuie les larmes de ses yeux lors de la conférence de presse. John Minchillo / AP

Joseph Petito a remercié les médias et les réseaux sociaux d’avoir mis en lumière la disparition de sa fille, mais il a déclaré que toutes les personnes disparues méritaient la même attention.

« Je veux demander à tout le monde d’aider toutes les personnes portées disparues et qui ont besoin d’aide. C’est à vous tous, à tous ceux qui sont dans cette pièce de le faire », a-t-il déclaré en désignant les journalistes et les caméras devant lui. « Et si vous ne faites pas ça pour les autres personnes portées disparues, c’est dommage, car il n’y a pas que Gabby qui le mérite. »

La recherche de Laundrie génère également une frénésie, avec des personnalités de la télévision comme Duane Chapman – connu sous le nom de Dog the Bounty Hunter – et l’animateur de longue date «America’s Most Wanted» John Walsh s’efforce de le retrouver.

Stafford a déclaré que la famille de Petito s’est félicitée de l’aide de tout le monde pour trouver Laundrie et a encouragé les personnes disposant d’informations sur son sort à contacter le FBI ou la police locale.

Gabby Petito. gabspetito/ Instagram

Petito a été portée disparue le 11 septembre par ses parents après qu’elle n’ait pas répondu aux appels et aux SMS pendant plusieurs jours alors qu’elle et Laundrie visitaient des parcs de l’Ouest.

Sa mort a été considérée comme un homicide, ce qui signifie qu’elle a été tuée par une autre personne, mais les autorités du Wyoming n’ont pas révélé comment elle est décédée en attendant les résultats de l’autopsie. Le beau-père de Petito, Jim Schmidt, a déclaré que les autorités du Wyoming étaient toujours en possession de ses restes.

Petito et Laundrie ont publié en ligne leur voyage dans une fourgonnette Ford Transit blanche convertie en camping-car. Ils ont eu une altercation physique le 12 août à Moab, dans l’Utah, qui a conduit à un arrêt de la police, qui s’est terminé par la décision de la police de séparer le couple qui se disputait pour la nuit. Aucune accusation n’a été déposée et aucune blessure grave n’a été signalée.

Les enquêteurs ont recherché Laundrie en Floride et ont fouillé le domicile de ses parents à North Port, à environ 35 miles au sud de Sarasota.

La semaine dernière, des responsables fédéraux du Wyoming ont accusé Laundrie d’utilisation non autorisée d’une carte de débit, alléguant qu’il avait utilisé une carte Capital One Bank et le numéro d’identification personnel de quelqu’un pour effectuer des retraits ou des frais non autorisés d’une valeur de plus de 1 000 € au cours de la période au cours de laquelle Petito a disparu. Ils n’ont pas dit à qui appartenait la carte.

Joseph Petito a déclaré que la Fondation Gabby Petito est en phase de formation et cherchera à combler toutes les lacunes qui existent dans le travail de recherche des personnes disparues. Il a dit qu’ils travailleraient avec des organisations qui les ont aidés, comme la Fondation AWARE et We Help The Missing.

« Nous avons besoin de choses positives pour sortir de la tragédie qui s’est produite », a déclaré Joseph Petito. « Nous ne pouvons pas laisser son nom être pris en vain. »