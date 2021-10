La famille de Bruce Lee a pris la parole après l’accident d’Alec Baldwin

Hollywood est sous le choc depuis hier soir, lorsqu’il a été révélé que sur le tournage de Rouiller, Alec Baldwin il avait accidentellement tué le directeur de la photographie Hutchins Halyna. L’acteur gagnant Emmy pour son travail dans Saturday Night Live Elle a utilisé un pistolet à hélice qui aurait dû avoir des balles à blanc, mais un projectile a touché l’estomac du cinéaste. Après avoir été transférée à l’hôpital, elle est décédée.

La situation a rappelé à beaucoup ce qui est arrivé à Brandon lee au Le corbeau. En mars 1993, lorsque le fils de Bruce Lee Il avait 28 ans, il était sur le tournage du film de Alex proyas. Ton collègue, Michael Massée Il a tiré un coup qui aurait dû être un coup à blanc et, dans une circonstance similaire, a mis fin à la vie de l’artiste.

Dans les réseaux sociaux, beaucoup ont comparé cette situation et l’opinion de la famille de Brandon lee il n’a pas fallu longtemps pour apparaître. C’est via son compte officiel Twitter, qui pousse sa soeur Shannon Lee, où ils ont exprimé leur soutien aux proches de Hutchins. « Nos pensées vont à la famille de Hutchins Halyna et avec Joël Souza et toutes les personnes impliquées dans l’incident de Rouiller« , ont-ils souligné dans le message. Dans le même tweet, qui comptait environ 30 mille aime, ils ont noté : « Personne ne devrait être tué par une arme sur un plateau de tournage. Point ».

L’affaire Brandon Lee

La mort de lire Il a été produit en Caroline du Nord, quand je tournais Le corbeau et Massée lui a tiré dessus avec une arme qui n’était pas censée contenir de vraies balles. L’enquête a conclu que ce qui s’était passé n’était pas prémédité et a établi l’innocence de Massée. Fiscal Jerry Spivey est celui qui a indiqué qu’il n’allait pas porter plainte puisque, selon Le New York Times en septembre 1993, il n’y a eu aucune irrégularité.

La mère de Brandon, Linda Lee Cadwell a déposé une plainte contre le studio Miramax qui a été arrangé à l’amiable, selon ce qui a été rapporté par Los Angeles Times. Au-delà, à Massée il était très difficile d’avancer, et c’est quelque chose à garder à l’esprit avec Baldwin en pensant à la façon de le contenir. « Qu’est-il arrivé à Brandon c’était un accident tragique. C’est quelque chose avec lequel je vais vivre… Il m’a fallu beaucoup de temps non seulement pour mettre ça en perspective, mais pour pouvoir avancer dans ma vie. », il a dit Télévision supplémentaire en 2005.

