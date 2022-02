La famille de Bob Saget révèle qu’il est décédé d’un traumatisme crânien

La cause du décès de l’acteur et comédien Bob Saget a été dévoilée par sa famille.

« Alors que nous continuons à pleurer ensemble, nous demandons à chacun de se souvenir de l’amour et des rires que Bob a apportés à ce monde, et des leçons qu’il nous a enseignées à tous – être gentil avec tout le monde, faire savoir aux gens que vous aimez que vous les aimez, et d’affronter les moments difficiles avec des câlins et des rires. »