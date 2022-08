La famille de Bam Margera partage une déclaration franche en réponse au mouvement « Free Bam »

La Âne La star est de retour en cure de désintoxication et les fans craignaient qu’il ne soit placé sous tutelle en raison de ses problèmes de santé mentale.

Cependant, les proches du skateur emblématique ont mis fin aux spéculations selon lesquelles il est en quelque sorte contrôlé et ordonné de faire des choses contre sa volonté.

« Ce n’est un secret pour personne que Bam a lutté contre la santé mentale et la toxicomanie », indique le communiqué. « Vous avez vu Bam grandir et vous l’avez soutenu dans ses hauts et ses bas.