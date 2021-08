La famille Addams 2 obtient une sortie premium à la demande et en salles le même jour

La famille effrayante et effrayante est de retour dans une toute nouvelle suite animée. La famille Addams 2 est maintenant sur le point de sortir dans les salles de cinéma et à la demande le même jour. Ce n’est pas nouveau car nous voyons de plus en plus de ce type de libérations avec l’aménagement paysager modifié grâce à COVID-19.

Le nouveau film d’animation, de Metro-Goldwyn-Mayer et BRON Creative est actuellement prévu pour une sortie le 1er octobre. C’était censé être une sortie en salles uniquement en signe de retour à la « normale ». Récemment, nous avons vu plusieurs films faire le changement quant à la façon dont ils vont sortir ou même retarder de plusieurs semaines ou mois. Maintenant, nous voyons de plus en plus de studios de cinéma se démener pour savoir comment gérer la récente augmentation des cas de COVID-19 en raison de la variante Delta en constante augmentation.

Tout récemment, nous avons vu Paramount annoncer qu’elle retirait Clifford the Big Red Dog du calendrier pour septembre, tandis que Sony a reprogrammé Venom : qu’il y ait un carnage du 24 sept. au 15 oct. et bradé Hôtel Transylvanie 4 à Amazon.

L’un des plus gros films à retarder doit être Pas le temps de mourir, le dernier film de Bond. Ce qui a définitivement fait reculer le studio des millions et des millions, mais à partir de maintenant, il devrait rester sur la cible avec une date de première le 8 octobre aux États-Unis. Et même si on nous a dit à maintes reprises que Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira sans délai, de nombreux fans craignent qu’il ne soit repoussé pour éviter une option de streaming.

C’est un mélange de sentiments quand il s’agit de delays et de releases hybrides. D’une part, vous ne pouvez pas conserver ces films pour toujours parce que beaucoup de ces films sont liés à d’autres films. Sans parler de l’argent déjà dépensé sur un produit qui n’attend que de récupérer ce qu’il a déjà dépensé. Ensuite, bien sûr, vous avez peur qu’il ne dessine pas au cinéma à cause du climat actuel, alors vous le diffusez sur un service de streaming.

Nous avons vu le nombre baisser au box-office et augmenter avec le visionnage à la maison, pour un film comme La famille Addams 2, un duel fait depuis car il s’adresse à un public plus jeune. Quoi qu’il en soit, il semble que nous devrons faire face à des retards et à ce type de versions pendant un certain temps. Mais au moins, nous pouvons les voir au lieu de simplement regarder des rediffusions encore et encore.

Que pensez-vous du passage actuel à ce film ? Pensez-vous que c’est une bonne idée ou devraient-ils se concentrer sur le retour des gens au cinéma ? Faites-le nous savoir et n’oubliez pas de continuer à suivre les dernières nouvelles concernant les sorties et les retards. Espérons que nous pourrons bientôt tous recommencer à regarder ces films sur grand écran. Et j’espère que nous n’aurons plus de retards, car pour ma part, je suis prêt à voir ces films.