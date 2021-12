La famille Addams 2 est disponible pour la première fois sur Blu-ray et DVD

Préparez-vous pour plus de claquements de doigts ! La famille Addams excentrique et non conventionnelle est de retour dans la toute nouvelle comédie animée complète, La famille Addams 2, disponible pour la première fois sur Blu-ray et DVD le 18 janvier 2022 chez Universal Pictures Home Entertainment. La suite hilarante de MGM rapproche plus que jamais l’équipe macabre bien-aimée alors qu’elle se faufilent dans le camping-car familial et se lancent dans un voyage à travers le pays.

Rempli de rires familiaux et de hijinks effrayants, La famille Addams 2 sur Blu-ray, DVD et numérique est rempli de toutes nouvelles fonctionnalités bonus exclusives pour tous les âges, y compris une liste de contrôle de voyage sur la route et des featurettes avec les acteurs et l’équipe, emmenant le public dans les coulisses du monde merveilleusement étrange de la famille Addams et le messages de famille, d’amour et d’acceptation du film.

Des réalisateurs Greg Tiernan (Fête de la saucisse, Thomas et ses amis) et Conrad Vernon (Shrek 2, Madagascar 3), La famille Addams 2 dispose d’une distribution de voix étoilée et acclamée par la critique, y compris le lauréat du Golden Globe Oscar Isaac (Star Wars : Les Derniers Jedi, X-Men : Apocalypse), Charlize Theron, lauréate d’un Oscar (Long Shot, Kubo et les deux cordes), Chloë Grace Moretz (Déchirer, foutre une branlée, La 5ème Vague), Nick Kroll, nominé aux Emmy Awards (La vie secrète des animaux de compagnie 2, Chanter), Javon ‘Wanna’ Walton (Euphorie, utopie), Wallace Shawn (le Histoire de jouet la franchise, La princesse à marier), icône de la musique Snoop Dogg, Bette Midler, nominée aux Oscars (Hocus Pocus, Le club des premières femmes), Bill Hader, lauréat d’un Emmy (À l’envers, naufrage) et plus!







Morticia (Charlize Theron) et Gomez (Oscar Isaac) sont bouleversés par le fait que leurs enfants grandissent, sautent les dîners de famille et sont totalement absorbés par le « temps de crier ». Pour récupérer leur lien, ils décident d’entasser mercredi (Chloë Grace Moretz), Pugsley (Javon ‘Wanna’ Walton), Oncle Fester (Nick Kroll) et l’équipage dans leur camping-car hanté et prennent la route pour une dernière misérable vacances en famille. Qu’est ce qui pourrait aller mal?

FONCTIONNALITÉS BONUS EXCLUSIVES À BLU-RAY & DVD :

Nous sommes ensemble Addams : Rencontrez les gens derrière les voix.

: Rencontrez les gens derrière les voix. Courage d’être fou : Découvrez pourquoi il est normal d’être différent (même dingue) avec un peu d’aide du casting de La famille Addams 2.

Découvrez pourquoi il est normal d’être différent (même dingue) avec un peu d’aide du casting de La famille Addams 2. Liste de contrôle du voyage sur la route de la FAMILLE ADDAMS: Dans cette vignette ‘How To’, nous vous montrerons tout ce dont vous avez besoin pour un road trip réussi en famille. Des essentiels aux jeux, nous avons ce qu’il vous faut.

LA FAMILLE ADDAMS 2 sera disponible sur Blu Ray, DVD et numérique.

Blu Ray libère la puissance de votre téléviseur HD et constitue le meilleur moyen de regarder des films à la maison, avec une résolution d’image 6 fois supérieure à celle d’un DVD, des extras exclusifs et un son surround de qualité cinéma.

libère la puissance de votre téléviseur HD et constitue le meilleur moyen de regarder des films à la maison, avec une résolution d’image 6 fois supérieure à celle d’un DVD, des extras exclusifs et un son surround de qualité cinéma. Numérique permet aux fans de regarder des films n’importe où sur leurs appareils préférés. Les utilisateurs peuvent acheter ou louer instantanément.

La famille Addams 2 le casting comprend Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Javon ‘Wanna’ Walton, Wallace Shawn, avec Snoop Dogg, Bette Midler et Bill Hader. Le film a été réalisé par Greg Tiernan et Conrad Vernon et écrit par Dan Hernandez, Benji Samit, Ben Queen et Susanna Fogel.

INFORMATIONS TECHNIQUES BLU-RAY :

Couches : BD-50

Format d’image : 16:9 1.85:1 Écran large

Évaluation : PG pour humour, violence et langage macabre et grossier

Langues/sous-titres : anglais SDH, espagnol canadien-français et latino-américain

Son : anglais DTS-HD Master Audio 7.1 et Dolby Digital 2.0, français canadien DTS Digital Surround 5.1, latino-américain espagnol DTS-HD haute résolution audio 7.1

Durée d’exécution : 01:32:35

DVD D’INFORMATIONS TECHNIQUES :

Couches : DVD 9

Format d’image : 16:9 1.85:1 écran large anamorphique

Évaluation : PG pour humour, violence et langage macabre et grossier

Langues/sous-titres : anglais SDH, français canadien et espagnol latino-américain

Son : anglais, français canadien, latino-américain espagnol Dolby Digital 5.1, anglais Dolby Digital 2.0 (fonctionnalités supplémentaires)

Durée d’exécution : 01:32:41

La famille Addams 2 sort pour la première fois sur les tablettes Blu-ray et DVD le 18 janvier 2022.





