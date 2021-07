La famille ACE est-elle expulsée ? Austin McBroom aurait des problèmes financiers après l’événement de boxe TikTok Vs YouTube

La famille ACE d’Austin McBroom pourrait être menacée d’expulsion au milieu de la controverse sur l’événement de boxe YouTubers vs TikTokers.

Le patriarche de la famille de vlogging YouTube a été accusé de ne pas avoir payé les combattants pour l’événement organisé par sa société Social Gloves.

Maintenant, McBroom, sa femme Catherine et leurs trois jeunes enfants pourraient avoir des problèmes car ils seraient menacés d’expulsion.

La famille ACE va-t-elle être expulsée ?

Des images de documents juridiques montreraient que le manoir de Los Angeles de la famille ACE est en cours de saisie après avoir omis d’effectuer des paiements hypothécaires et fiscaux.

Les fans ont même trouvé la maison pré-saisie inscrite sur Zillow pour 7 456 600 €, suscitant des inquiétudes quant à la situation financière de la famille.

La famille ACE publie régulièrement des vlogs dans le manoir extravagant après avoir acheté la maison en 2019.

McBroom, en raison de ses controverses passées, a reçu une réaction quelque peu négative en ligne, mais de nombreux fans ont exprimé leur sympathie envers Catherine et les trois enfants du couple, Elle, Alaia et Steel, qui pourraient ne pas avoir de maison si les rumeurs sont vraies.

Quelle est l’implication d’Austin McBroom dans Social Gloves ?

Bien qu’il ne soit pas clair si le verrouillage présumé est lié à l’implication de McBroom dans Social Gloves, les problèmes financiers de l’entreprise peuvent expliquer les choses.

Après l’événement de boxe « Battle Of The Platforms », YouTuber Tana Mongeau a partagé un tweet cinglant affirmant que McBroom n’avait pas payé les combattants qui ont participé.

La star de TikTok Vinnie Hacker, qui a combattu lors de l’événement, et l’hôte Fousey, également ont affirmé qu’ils n’avaient pas été payés pour leur implication. Il a été révélé que McBroom était le propriétaire majoritaire de Social Gloves, le producteur de l’événement.

McBroom, cependant, répliquer aux allégations, accusant la société qui gère la plate-forme de streaming d’escroquer les fans et de mentir sur les chiffres.

La famille ACE a été accusée d’avoir arnaqué des fans dans le passé.

Ce n’est pas la première fois que McBroom et sa famille sont appelés pour avoir prétendument arnaqué des fans.

La famille a lancé un site de contenu exclusif nommé « The Ace Club » sur lequel les fans ont été facturés pour afficher le contenu. Le site regorgeait de problèmes et McBroom a finalement affirmé que son partenaire dans l’entreprise avait arnaqué les fans.

«Cela nous a fait mal parce que, en réalité, vous vous êtes fait arnaquer. Le site Web n’a pas été conçu dans la mesure où nous en avions besoin, vous n’avez donc pas obtenu la valeur que vous auriez dû obtenir, nous avons donc malheureusement dû arrêter de financer le Club ACE », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, Catherine McBroom a reçu une réaction massive des clients de sa marque «1212 Gateway Skincare» qui ont affirmé ne pas avoir reçu de commandes et reçu des produits défectueux.

La famille n’a toujours pas abordé publiquement les problèmes avec les produits de Catherine.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.