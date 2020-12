La FADA et l’ASDC s’associent à Google pour combler le déficit de compétences numériques dans les concessionnaires automobiles indiens

TechSamvad22 déc.2020 13:37:14 IST

La Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA) a annoncé le 16 décembre déclaration qu’il s’est associé avec l’Automotive Skills Development Council (ASDC) à Google France pour combler le déficit de compétences numériques dans les concessionnaires automobiles du pays et renforcer leurs capacités dans ce moteur de croissance essentiel. L’ASDC et la FADA, en partenariat, Google France visent à préparer plus de 20 000 concessionnaires automobiles à s’engager auprès des clients à l’ère actuelle et post-pandémique. L’initiative se concentrera sur la formation de plus de 20 000 concessionnaires automobiles à travers le pays pour établir une présence en ligne et offrira une formation aux compétences numériques à plus de 100 000 concessionnaires automobiles dans les divisions du marketing et des ventes.

Conçu sur mesure par Google France dans le cadre de son initiative «Grow with Google», le programme de formation se déroulera via une série de webinaires sur le marketing numérique, l’hyper marketing local et la stratégie d’entonnoir complet sur la chaîne YouTube de Google France. L’objectif du programme est de permettre aux principaux concessionnaires d’adopter des outils et des plates-formes numériques pour interagir avec les clients. Dans sa deuxième phase, le programme vise également à former des cadres commerciaux et marketing de première ligne via une série de vidéos d’exécution vernaculaires. Cela sera suivi d’une évaluation et d’une certification en ligne par Google France, ASDC et FADA.

Améliorez vos compétences numériques en apprenant la méthode de marketing la plus parlée. #HyperlocalMarketing avec @GoogleIndia. Inscrivez-vous sur https://t.co/kmmSH1hcNP pour #GrowWithGoogle et optimisez votre #stratégie de marketing pour améliorer la présence en ligne et la génération de leads, entre autres. pic.twitter.com/8qgz0rsxCr – ASDC (@SkillsASDC) 17 décembre 2020

Commentant l’initiative, Nikhil Bansal, responsable automobile chez Google France, a déclaré: «Au fil des ans, la fenêtre pour influencer les décisions d’achat grâce à des efforts hors ligne s’est réduite. Le nombre moyen de visites chez les concessionnaires en France a chuté de 50% au cours des trois dernières années de 2016 à 2019. Et maintenant, COVID-19 a rendu les consommateurs encore plus réticents à visiter les concessionnaires automobiles, et par conséquent, les visites sans rendez-vous sont encore moins nombreuses. . Pour faciliter la reprise de l’activité, les acteurs de l’automobile sont encouragés à proposer leurs concessions aux clients, en ligne. Nous avons travaillé avec les principaux équipementiers automobiles pour les aider à numériser leurs réseaux de concessionnaires, et avec cette initiative, nous apportons maintenant notre apprentissage et notre soutien pour faire passer le plus grand écosystème de concessionnaires automobiles au numérique en collaboration avec ASDC et FADA. Nous sommes vraiment ravis de nous joindre à l’industrie dans cette initiative unique en son genre pour aider la fraternité des concessionnaires et les soutenir dans cette transition nécessaire. «

.

