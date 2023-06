La façon inhabituelle dont Tom Holland a découvert qu’il serait Spider-Man

La Musardine Osez... Les préliminaires

Osez... est la collection de référence sur la sexualité, la seule à oser aborder TOUS les sujets sans tabou, de façon ludique et directe ! Tout savoir sur les caresses, les baisers, les câlins. Les préliminaires, ce serait ce qu’on doit faire « avant» le coït, une sorte d’apéritif. Ce guide vous propose de changer votre regard sur ces préludes amoureux, qui peuvent devenir l’une des multiples manières de faire l’amour, pour simplement donner et recevoir du plaisir. Ils sont déjà, avant toute forme de pénétration, une manière d’atteindre l’orgasme par d’autres voies ! Découvrez douze séries de travaux pratiques, bien doux à exécuter: des bisous, des caresses, des câlins et plus encore, pour transformer les préliminaires en moments de jouissance intense. Marc Dannam est directeur de la collection « Osez », et expert en conseils sexo, ayant lui-même écrit une quinzaine de guides, dont Osez le Kama Sutra, Osez pimenter la sexualité de votre couple ou encore 1001 secrets érotiques.