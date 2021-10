La façon « ingénieuse » de Dax Shepard et Kristen Bell de parler de sexe à leurs enfants

Dax Shepard et sa femme Kristen Bell ont des moyens «ingénieux» d’expliquer le sexe à leurs jeunes filles, et ils les ont partagés avec le monde.

Bien sûr, c’est un sujet que de nombreux parents redoutent de discuter avec leurs enfants, et avec des filles de six et huit ans, Shepard et Bell – qui sont ensemble depuis 14 ans – pourraient avoir du pain sur la planche.