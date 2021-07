La façon dont « Chucky » a été influencé par « Hannibal »

La franchise « Child’s Play » est restée pendant un peu plus de 30 ans comme la franchise la plus acclamée du cinéaste américain Don Mancini, qui malgré ses trébuchements a réussi à élever la réputation de Chucky ces dernières années, préparant son arrivée avec une nouvelle série télévisée sous le signal de SYFY et USA Network.

Mancini note qu’il a pu s’inspirer de sa nouvelle série grâce au temps passé à travailler sur la production de « Hannibal », le thriller criminel acclamé créé par Bryan Fuller, notant dans une conversation avec Entertainment Weekly sa grande appréciation pour la franchise, de sa des films aux romans écrits par Thomas Harris.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Amazon Prime commande une série inspirée d’un roman de Neil Gaiman

Don Mancini dit que, lorsque l’arrivée de « Hannibal » a été annoncée à la télévision, il est resté sceptique quant à l’absence d’Anthony Hopkins dans le rôle du personnage. « Bien sûr, comme tout le monde, j’ai été étonné. J’ai fini dans l’équipe de rédaction d’Hannibal. J’ai vraiment adoré travailler avec Bryan Fuller et j’ai beaucoup appris de lui. »

Mancini dit que l’une des choses qui a rendu la série si fascinante, c’est qu’il s’agissait d’une « fanfiction » écrite par des experts, et que ce sont les questions sur le passé d’Hannibal Lecter en tant que consultant du FBI qui l’ont fait revenir travailler sur votre propre création.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Don Cheadle offre de nouveaux détails sur la série « Armor Wars »

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé à imaginer faire la même chose avec Chucky, avoir huit heures de narration avec lesquelles jouer et avoir mon propre groupe de geeks de l’horreur et de fans légitimes de Chucky. » Mancini souligne également que l’une des choses qui a le plus fait ressortir « Child’s Play » est que le récit de la saga est resté linéaire au fil des décennies.

« L’une des choses que j’ai toujours essayé de faire avec la franchise au fil des ans est de trouver des moyens de la justifier. J’ai réalisé que l’amener au médium de la télévision changerait la façon dont nous voyons les personnages de la saga d’une manière potentiellement fructueuse », a déclaré Mancini, qui a affirmé être plus confirmé avec le temps que la télévision offre pour le développement narratif. « Chucky » sortira à la télévision le 12 octobre.