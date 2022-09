La facette inconnue de Timothée Chalamet

Hollywood

l’acteur de Appelez-moi par votre nom a un passé lié à la musique que vous ne connaissiez probablement pas.

©IMDBTimothée Chalamet.

Aujourd’hui, Timothée Chalamet est l’une des sensations Hollywood dans la portée des moins de 30 acteurs parmi lesquels on peut aussi ajouter des personnalités telles que Saoirse Ronan, Zendaya ou encore Tom Holland. Son premier grand rôle est venu de la main de Christophe Nolan dans interstellairemais on l’a aussi vu dans des fictions comme Coccinelle de Greta GerwigSoit Appelez-moi par votre nom de Luca Guadagnino. Bien avant d’être un personnage reconnu, cet artiste avait une passion inconnue.

Parler de Timothée Chalamet et le relier à la musique implique de mentionner un passé qui a probablement eu une influence marquée de sa mère. La musique a fait partie de sa formation dès son plus jeune âge car sa mère était professeur de danse et, comme elle l’a reconnu dans une interview avec Jimmy FallonSi je n’avais pas été acteur, je ferais probablement quelque chose avec une compagnie de danse.

Mais au-delà de sa capacité de danseur (cherchez ses vidéos sur Youtube qui sont hypnotiques), Timothée Chalamet il a aussi une grande facilité pour le rap. sous le pseudonyme Timmy T ou Lil’ Timmy T Il est venu enregistrer des chansons et même se produire lors de spectacles où il a été entendu démontrer ses talents de prosateur. Connaissiez-vous cette version de la star de dunes Oui beau garçon?

L’une de ses chansons les plus connues et les plus drôles a à voir avec le monde des mathématiques et est dédiée au monde des statistiques. Dans une vidéo diffusée sur Youtube Vous pouvez le voir très jeune chanter cette chanson où il plaisante sur les chances d’être une star et chante à un tel « Mlle Lawton », son professeur d’école. Vous pouvez également trouver une autre vidéo intitulée « Etoiles montantes 2012 » où on le voit chanter et danser au rythme d’une chanson centrée sur son alter ego, Timmy T..

+La série Star+ avec un rôle oublié de Chalamet

Avant de devenir célèbre avec ses rôles au cinéma, Timothée Chalamet a fait un passage dans l’une des séries dramatiques les plus intéressantes de ces derniers temps: Patrie. Protagonisée par Claire Danois concentré sur un agent de la CIA atteint de trouble bipolaire et doué pour démasquer les activités terroristes. C’est une émission qui a même prédit de véritables attaques. Dans cette fiction, l’acteur Coccinelle se mettre dans la peau de Finn Walden pendant 8 épisodes, le fils gâté du vice-président et qui a eu une courte relation avec Dana Brody.

