La fabrication d’engrais capillaire conclut la mission lunaire Selene II – Rapport du commandant: Jour lunaire 14

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle commande la mission Selene II de deux semaines

Rapport du commandant de la mission Selene II à HI-SEAS

Jour de la mission lunaire 14 (1er décembre 2020)

Heure de fermeture. La dernière nuit de notre mission a définitivement ce genre d’ambiance. Nous avons bouclé tout ce que nous pouvions pour cette mission et nous mangeons même des restes de restes pour notre dernier souper. L’équipage de Selene II a fait un excellent travail en économisant au moins une petite quantité de viande, de fruits et de légumes lyophilisés afin que notre dernier repas ne soit pas composé uniquement de glucides. Pour être tout à fait honnête, nous avons mangé de la purée de pommes de terre, du quinoa et du caillé de haricots pour l’avant-dernier souper comme compromis.

Bien que l’équipage ne soit peut-être pas très satisfait de la sélection de nourriture avec laquelle nous terminons notre mission, ils sont en fait efficaces pour répartir nos différentes fournitures alimentaires tout au long de la mission. Les autres équipages avec lesquels j’ai travaillé n’étaient pas aussi prudents. Par exemple, certains ont épuisé tous nos fruits ou légumes lyophilisés au cours des premiers jours de la mission, puis ils ont dû survivre au reste de la mission avec des repas moins variés.

La maîtrise de soi et la modération ont été appliquées par la plupart des membres d’équipage au cours de cette mission, bien qu’il y ait eu quelques cas de «grignotines de minuit» lorsque de grandes quantités de nos chips de banane lyophilisées ont disparu. Ce « fantôme de l’habitat » n’est notoirement apparu que tard dans la nuit alors que même j’étais déjà endormi, et je me couchais généralement après 2 heures

Penser à ces petits épisodes amusants pendant notre mission, c’est me faire sourire. Nous avons vraiment passé un bon moment ensemble. Nous avons probablement le plus tissé des liens lors de nos repas lorsque nous avons partagé nos histoires personnelles et que nous nous connaissions bien. À chaque histoire, j’ai réalisé à quel point chacun était unique et talentueux. La meilleure partie est comment ils ont tous un si bon cœur. Chacun d’eux redonne à sa communauté de différentes manières et ses ambitions ne sont pas égoïstes – bien au contraire. Ils sont également très passionnés par leur travail.

Nous avons utilisé de petites lacunes dans les étranges mouvements atmosphériques autour de notre habitat lunaire pour faire autant de marches lunaires que possible. Nous ne pouvions nous permettre de perdre plus de temps précieux pour la recherche en dehors de l’habitat à cause des tempêtes de poussière. De cette façon, la journaliste de l’équipe Cassie Klos a pu réaliser toutes ses photographies d’art sur tube de lave. Elle a utilisé tout son film sur le tout dernier moonwalk du tube de lave. Quel bon timing!

La bio-ingénieure de l’équipe Lindsay Rutter a également recueilli tous les échantillons astrobiologiques dont elle avait besoin pour ses études bioinformatiques sur de grands ensembles de données de biologie spatiale. Les explorations des tubes de lave ont également été utiles pour l’ingénieur en systèmes d’équipage Karen Rucker, car elle a proposé des suggestions très utiles sur la façon d’améliorer notre communication sur la lune entre la base HI-SEAS et les zones reculées comme les tunnels de lave utilisant les technologies de communication radio amateur.

Dans l’habitat, l’ingénieur d’équipage Ben Greaves s’est très occupé de favoriser une collaboration internationale avec le Dr Swee Ching Tan, chercheur au Département de science et de génie des matériaux de l’Université nationale de Singapour. Plus précisément, ils explorent un hydrogel à base de cuivre développé par le Dr Tan et son laboratoire pour déterminer son potentiel en tant que méthode plus durable de contrôle de l’humidité dans la croissance des plantes dans l’espace. Le travail de Ben est parrainé par la Secure World Foundation alors qu’elle poursuit sa mission de soutien à la fois à l’éducation et à la sécurité humaine et environnementale. Enfin, l’officier des opérations Fabio Teixeira a testé tous ses équipements Hypercubes de haute technologie, ce qui lui a valu un nouveau surnom: «Mr Gadgets».

Même moi, j’ai pu travailler sur mes propres projets de recherche astrobiologique, malgré les tempêtes de poussière et la priorisation des projets de recherche de mes membres d’équipage. En tant que commandant, mon objectif est de faire en sorte que chacun puisse réaliser autant qu’il l’espérait et s’entendre en équipe pendant la mission. Idéalement, j’essaie d’encourager l’équipage à se sentir comme une famille. De cette façon, ils tolèrent mieux les différences des uns et des autres et s’efforcent de s’entraider. La plus grande récompense pour moi est de les voir réussir dans leurs projets et bien se traiter. Ensuite, je peux prendre le temps de me concentrer sur mon propre travail.

Au cours de cette mission, j’ai été très reconnaissant d’avoir pu collecter des échantillons biogéochimiques dans le tube de lave de Kessel. Le nom du tube de lave est basé sur une référence « Star Wars ». J’autorise les membres d’équipage à nommer des systèmes de tubes de lave s’ils en découvrent de nouveaux. Il se trouve qu’un membre d’équipage en particulier d’une mission il y a quelques années a découvert beaucoup de tubes de lave. C’est pourquoi la plupart des environnements HI-SEAS ont des noms liés à « Star Wars » et « Lord of the Rings ».

Le système de tubes Kessel est très intéressant du point de vue de l’astrobiologie, c’est pourquoi je collabore avec des équipes de la NASA Goddard, de l’Université du Maryland, de l’Université de Georgetown et d’autres. Nous essayons de comprendre quels types de formes de vie existent dans ces grottes souterraines sur Terre, comment elles y survivent et si nous pourrions potentiellement trouver une vie similaire sur la Lune et sur Mars. Nous nous intéressons également à la manière dont la recherche en astrobiologie sur les combinaisons spatiales pourrait être menée un jour sur Mars en étudiant comment nous effectuons de telles recherches au cours de nos missions à HI-SEAS. Nous examinons à la fois comment les combinaisons spatiales peuvent être améliorées pour les Marswalks et les Moonwalks, ainsi que la manière dont nous aurons besoin de développer des outils dont les astronautes auront besoin pour mener des recherches sur la Lune ou Mars, malgré les contraintes des gants de combinaison spatiale épais et la mobilité limitée lorsque travaillant dans les costumes.

J’attends avec impatience les résultats de toutes ces démonstrations de nouvelles technologies et projets de recherche que nous avons menés au cours de notre mission. Certains projets font désormais partie de plusieurs missions, telles que la culture de différents types de légumes et d’herbes que plusieurs équipages doivent prendre en charge et, finalement, consommer.

Un projet unique qui a été réalisé par de nombreuses équipes de mission analogiques est une expérience d’engrais capillaire conçue par des élèves du secondaire en Slovaquie. J’ai organisé un concours pour les lycéens appelé Mission to Mars en Slovaquie, en collaboration avec la compagnie d’électricité Slovenske Elektrarne. Les lauréats du concours font réaliser leurs expériences lors d’une mission spatiale analogique à HI-SEAS. L’idée derrière le projet d’engrais capillaire est que les poils du visage et d’autres corps sont généralement coupés et jetés régulièrement. Et si nous pouvions dissoudre les cheveux et les utiliser pour fertiliser le sol pour faire pousser des plantes en mission? C’est exactement ce que nous avons testé sur les missions et cela a été très réussi. Les membres d’équipage de Selene II ont en fait donné beaucoup de cheveux à cet effet!

Le commandant Musilova signe le cœur lourd à la fin de la mission Selene II. Mon équipage me manquera beaucoup, mais je serai également de retour dans quelques jours en tant que commandant de la mission lunaire SENSORIA M3. Une autre mission ici je viens!

