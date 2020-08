La FAA publie tous les changements et mesures dont le Boeing 737 MAX a besoin pour voler à nouveau

Le Boeing 737 MAX est au sol depuis plus d’un an et demi après les deux accidents mortels qui ont fait 346 morts. Différentes autorités aéronautiques du monde entier ont interdit aux compagnies aériennes de voler à nouveau avec ce modèle Boeing jusqu’à ce que tout soit résolu. Désormais, les autorités américaines ont détaillé qu’a fait Boeing et ce qu’il reste à faire afin que votre avion soit à nouveau certifié.





L’année dernière a été très bizarre pour Boeing, mais il semble que petit à petit tout redevienne normal. Le Boeing 737 MAX a en fait effectué son premier vol d’essai il y a quelques semaines après la perte de sa certification. Et maintenant, vous êtes sur le point de le récupérer si vous répondez à toutes les exigences de la FAA. Dans un document complet de 95 pages, les autorités ont compilé dans un résumé préliminaire de l’ensemble du processus des 18 derniers mois ainsi que les étapes que Boeing devra encore franchir pour être autorisé à voler à nouveau.

Revu par la FAA et en attente d’une décision finale

Selon la FAA, ils ont fait analyse approfondie auquel plus de 40 ingénieurs, personnel technique, pilotes et inspecteurs ont participé. Ils affirment également avoir analysé plus de 4 000 heures de tests en vol et affirment avoir effectué 50 heures de leurs propres tests. Cela comprend également les essais en vol effectués il y a quelques semaines à Seattle.

Souviens-toi que les principales erreurs trouvées après les accidents et les contrôles effectués ont à voir avec la Logiciel MCAS. Le MCAS a été conçu pour compenser le fait que le 737 MAX ait des moteurs plus gros que les générations précédentes de l’avion. Le moteur plus gros a fait basculer le nez de l’avion trop haut, c’est là que MCAS a redirigé le nez vers le bas. Cependant, on pense que le capteur chargé de détecter cette inclinaison a échoué dans le cas des deux accidents.

En conséquence, l’un des principaux changements requis par la FAA est qu’il soit installé un nouveau Logiciel à bord (complet et pas seulement pour MCAS) et que pilotes en formation avec lui. Boeing a également été invité à modifier le câblage des stabilisateurs horizontaux de l’avion.

Après ces changements et avec les essais en vol effectués ces dernières semaines, les autorités indiquent que les problèmes de sécurité des avions ont été atténués qui étaient liés aux deux accidents mortels. Cependant, il faudra 45 jours à compter de cette annonce pour qu’une commande officielle soit donnée à Boeing pour vérifier toutes les modifications et ainsi certifier à nouveau l’avion. Et il reste à voir si les autorités d’autres pays ou régions comme l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA) acceptent ces changements ou demandent à faire leurs propres vérifications.

Plus d’informations | FAA