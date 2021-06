La FAA autorise Rocket Lab à recommencer à voler après l’échec du lancement

Laboratoire de fusées a franchi un gros obstacle sur son chemin de retour vers la rampe de lancement.

La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a autorisé Rocket Lab à reprendre ses lancements, moins de trois semaines après sa Le booster d’électrons a subi une anomalie majeure , ont annoncé mercredi 2 juin des représentants de la société californienne. Mais Rocket Lab doit encore terminer son enquête sur l’incident avant de pouvoir recommencer à voler.

Electron est un petit lanceur de satellites conçu pour transporter des charges utiles allant jusqu’à 660 lb. (500 kilogrammes) en orbite terrestre basse. La fusée de 18 mètres de haut se compose de deux étages, le premier étant propulsé par neuf moteurs Rutherford tandis que le second n’en utilise qu’un. Les deux étages sont alimentés en oxygène liquide et en kérosène raffiné.

Le problème s’est produit environ 200 secondes après le début d’une mission du 15 mai intitulée « Running Out of Toes », qui visait à projeter deux satellites d’observation de la Terre pour la société BlackSky. Les deux vaisseaux spatiaux ont été perdus.

le Électron Le premier étage de la fusée a parfaitement fonctionné lors du lancement, ont déclaré des représentants de la société. Le booster est revenu sur Terre sous un parachute comme prévu pour un amerrissage doux dans l’océan dans le cadre de la quête de Rocket Lab pour rendre les premiers étages d’Electron réutilisables. L’entreprise a récupéré le booster et prévoit de refarder certains de ses composants lors de futures missions.

Les choses ont mal tourné sur « Running Out of Toes » juste après le démarrage du moteur de la deuxième étape. À ce stade, « l’ordinateur du moteur a détecté que les conditions de vol n’étaient pas remplies et a effectué un arrêt en toute sécurité », les représentants de Rocket Lab a écrit dans une mise à jour mercredi .

La société, sous la supervision de la FAA, enquête toujours sur ce qui s’est passé exactement.

« Avec un véhicule avec autant d’historique de vol et notre forte mission d’assurance et de qualité, toute anomalie allait toujours être une défaillance complexe, et celle-ci s’avère être une analyse de défaillance complexe et en couches », a déclaré le fondateur et PDG de Rocket Lab. Peter Beck a déclaré dans la mise à jour de mercredi.

« Cependant, nous avons réussi à reproduire l’échec des tests et déterminé qu’il fallait plusieurs conditions pour se produire en vol », a-t-il ajouté. « Nous reconstituons maintenant la séquence des événements et préparons des actions correctives pour un retour en vol rapide et sûr. »

« Running Out of Toes » tire son nom du fait qu’il s’agissait de la 20e mission globale d’Electron. An Electron a également subi une anomalie de fin de mission lors du 13e vol du booster, qui a eu lieu le 4 juillet 2020. Rocket Lab a retracé ce problème à un mauvaise connexion électrique dans l’étage supérieur de la fusée et remonta rapidement sur le pad, lançant avec succès sa prochaine mission le 31 août.