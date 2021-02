La FAA américaine surveillera de près SpaceX: des tests sans autorisation et deux explosions de Starship ont déclenché des alarmes

Ces dernières semaines, SpaceX a effectué une série de tests avec ses prototypes de vaisseaux spatiaux, le plus gros vaisseau spatial qu’ils aient jamais créé. Le SN8 et plus tard le SN9 ont pris leur envol avec succès, mais aussi se sont écrasés en essayant d’atterrir. Maintenant, la Federal Aviation Administration des États-Unis a décidé de superviser l’enquête en cours.





Le dernier atterrissage explosif du prototype Starship ces derniers jours a conduit la FAA à superviser une enquête sur l’incident. Un porte-parole de la FAA a déclaré à CNN que l’enquête « identifiera la cause profonde » de l’accident et explorera « les opportunités potentielles d’améliorer davantage la sécurité au fur et à mesure que le programme se déroule ».

L’incident était essentiellement la fusée explose en essayant d’atterrir. Le prototype a décollé et est monté dans les airs sans aucun problème et comme prévu. Cependant, en essayant d’atterrir, l’un des trois moteurs Raptor ne s’est pas enflammé. Cela a provoqué la déstabilisation de la fusée et l’incapacité de freiner à temps avant l’atterrissage, ce qui a entraîné l’explosion de la fusée.

Cette enquête intervient également après l’apparition de rumeurs sur le test SN8 de SpaceX. C’est l’avant-dernier test du gigantesque navire que The Verge a pu découvrir, non conforme aux règles de sécurité fédérales. Cela s’est produit le 11 décembre 2020 et le résultat du test était également une explosion due à un des moteurs Raptor qui ne s’est pas allumé à temps.

À la recherche d’une exemption

Tel que rapporté par . à l’époque, SpaceX a demandé avant le test SN8 d’avoir une exemption de la FAA. En d’autres termes, il a cherché à être autorisé à faire ce qu’ils voulaient dans les tests, en contournant certaines règles de sécurité imposées par l’administration. Cette exemption a été refusée, malgré tout, le processus s’est poursuivi et le test a été effectué.

Conséquemment à cela la FAA a demandé à SpaceX de mener une enquête sur l’accident. Sur la façon dont cela pourrait affecter la sécurité publique sur le site de lancement de Boca Chica où le lancement a eu lieu. De même, une série de corrections et de mesures ont été demandées pour le prochain lancement, le SN9.

Pourquoi ces inquiétudes de la FAA? Malgré le fait que SpaceX efface toute la zone de Boca Chica, à quelques kilomètres de l’endroit il y a différentes zones résidentielles avec des civils. Plus que suffisant pour que la FAA s’inquiète compte tenu du fait que SpaceX écrase des roquettes d’un poids d’une tonne remplies de carburant.

Cette interférence de la FAA n’aime pas du tout SpaceX, en particulier son PDG. D’après Elon Musk, selon ces règles, l’humanité n’atteindra jamais Mars. Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk se révèle contre les autorités, il l’a déjà fait en ouvrant l’usine Tesla malgré les restrictions dues au COVID-19.

Via | CNN