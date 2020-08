La “ équipe d’élite de Tom Clancy ” d’Ubisoft semble présenter les manifestants Black Lives Matter comme des méchants

Tom Clancy: équipe d’élite Crédits: ubisoft

Ubisoft se retrouve à nouveau impliqué dans la controverse aujourd’hui, en tant que vidéo d’introduction de son jeu mobile Tom Clancy: équipe d’élite semble opposer le joueur aux manifestations mondiales qui utilisent l’iconographie Black Lives Matter, ce qui constitue un autre faux pas public pour une entreprise qui a longtemps eu du mal à séparer les messages militaristes des jeux qu’elle prétend être exempts de politique.

La vidéo suggère un monde fictif en proie à des troubles et des manifestations généralisés, une image particulièrement résonnante à la suite des manifestations très réelles qui se sont répandues à travers le pays et le monde à la suite de l’assassinat de George Floyd par la police à la fin mai, maintenant re -enflammé par la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha au Wisconsin et les tirs de justiciers qui ont suivi Dans le jeu, les manifestations sont contrôlées par une organisation ténébreuse connue sous le nom de «Umbra» dans un complot élaboré.

Dans la vidéo, Umbra utilise un poing levé emblématique, un symbole de protestation classique actuellement le plus étroitement associé à Black Lives Matter. Ubisoft a répondu à la controverse en disant qu’il supprimera la première iconographie du jeu dans un communiqué:

«Les images qui sont apparues dans la séquence vidéo d’ouverture de l’équipe d’élite de Tom Clancy présentaient un ‘poing levé’ étaient insensibles et nuisibles à la fois dans leur inclusion et dans la façon dont elles étaient décrites. Nous avons écouté et apprécié les joueurs et la communauté en général qui l’ont signalé et nous nous excusons. Il sera supprimé dans notre prochaine mise à jour du titre ce mardi 1er septembre sur Android et dès que nous le pourrons sur iOS. “

L’inclusion de la première iconographie était certainement un détail troublant dans la bande-annonce, mais c’était loin d’être la seule pièce problématique de ce puzzle. Le principe du jeu, du moins tel que décrit ici, est que les manifestations et les troubles dans le monde sont contrôlés et manipulés par une organisation ténébreuse déterminée à dominer le monde. Il s’agit d’un trope de droite classique lancé dans le but de délégitimer les manifestations populaires, souvent teintées d’antisémitisme et de références à George Soros. Sortir un jeu qui s’appuie sur ce trope serait irresponsable à tout moment, mais semble particulièrement dangereux en ce moment.

Plusieurs rédacteurs du contrat sur le projet ont tweeté qu’on leur avait dit qu’Umbra ressemblait plus à une organisation de style James Bond, de type Spectre, et qu’ils ne savaient pas qu’elle serait encadrée de cette façon.

Ce problème n’est pas nouveau pour Ubisoft ou ses jeux Tom Clancy. La division jeter le joueur comme un membre d’une élite, une organisation obscure chargée de mettre le pays sous contrôle en cas de catastrophe – dans ce cas, une pandémie mortelle. Leur joueur, cependant, a passé d’énormes portions du jeu à tirer des «pillards». La société, entre-temps, insiste pour que ses jeux évitent les messages politiques, même si ces jeux dansent maladroitement autour de problèmes de la vie réelle. Comme Escouade d’élite montre que l’entreprise a encore un long chemin à parcourir pour gérer ces problèmes avec soin.

