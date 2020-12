La dystopie orwellienne comme évasion

La guerre est la paix, la liberté est l’esclavage, l’ignorance est la force

Bien que les jeux vidéo soient par nature un support de divertissement, cela ne les empêche pas de pouvoir contenir un message important à la fois de l’arrière-plan et du point central, que ce soit pour son intrigue, son monde, ses personnages, etc. C’est ainsi que des jeux comme Papiers s’il vous plaît; Cette guerre de la mine Oui Retenue. Tous ces jeux ont des thèmes politiques comme thème principal et une critique sérieuse mais des aspects spécifiques de la société, généralisés ou de la condition humaine.. Mais tout comme il y a ces jeux qui utilisent des thèmes de guerre ou des régimes dictatoriaux pour transmettre un message, il y en a aussi qui ne cherchent qu’à divertir et ceux-ci, je dirais, sont la grande majorité.

J’ai joué récemment Radio Jet Set, Ceux qui connaissent le jeu peuvent être un peu surpris que ce soit ce titre en particulier, si joyeux et centré sur l’art du graffiti, c’est celui qui a amené le sujet de l’utilisation de la dystopie comme évasion dans mon esprit et de là à ça Article. Mais c’est précisément ce traitement joyeux et indiscipliné qui a retenu mon attention. Laissez-moi vous expliquer plus en détail.

Dictatures, oppression et fantasmes de pouvoir

Revenons d’abord à 1948, l’année où un certain George Orwell a écrit son œuvre la plus emblématique, 1984, un livre qui explore un avenir dystopique dans lequel un régime dictatorial contrôlait tout ce que ses citoyens faisaient à toute heure et ce qu’ils pensaient par l’utilisation de post-vérité et des guerres artificielles avec d’autres pays pour maintenir les habitants avec un sentiment patriotique toujours élevé. Ces types de régimes ont commencé à devenir populaires non seulement dans la littérature, mais aussi dans d’autres médias tels que le cinéma et les jeux vidéo. Clairement 1984 tombe dans le spectre du travail avec un message de critique envers le contrôle et la sécurité de la liberté individuelle, mais d’autres titres qui sont nés inspirés par elle ne suivent pas nécessairement ce message.

Entrer ici Les jeux de la faim, œuvre littéraire principalement destinée aux adolescents et aux jeunes adultes qui, tout en utilisant une dictature orwellienne comme base de son récit, le fait pour se concentrer sur l’histoire d’une jeune femme forcée de participer à une bataille royale tout en explorant des problématiques plus personnelles, comme ses intérêts amoureux, tout en donnant au lecteur la possibilité d’expérimenter un fantasme de pouvoir où une jeune femme comme les autres finit par devenir l’élément clé d’une révolution qui, tout en la soutenant, n’est pas forcément une partie de celui-ci jusqu’à la fin.

Et c’est précisément là que se trouve la ligne qui divise la critique de l’évasion. Les jeux de la faim Il a très bien pu utiliser son thème pour envoyer un message sur un régime totalitaire qui utilise de jeunes adolescents comme pions dans un jeu qui maintient les différents districts d’une nation non seulement subjugués mais aussi divisés entre eux, les obligeant à se battre entre eux divers prix pour le gagnant et la mort pour les perdants. En échange, L’histoire se concentre sur la façon dont une jeune femme ordinaire parvient à mener une révolution tout en se souciant de ses propres intérêts, pour le simple fait d’être elle le protagoniste et pas de mérite supplémentaire, ce qui permet au lecteur de se sentir identifié à lui et de vivre plus facilement ce fantasme de pouvoir.

Il en va de même pour les jeux vidéo. Il existe de nombreux titres qui utilisent un thème dystopique comme excuse pour une expérience d’évasion, soit pour réaliser un fantasme de pouvoir, soit pour Woifenstein où on nous présente un monde alternatif dans lequel les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale et notre travail est de les mettre fin ou de fuir même partiellement notre réalité comme cela se produit avec Radio Jet Set, où bien que le monde soit loin d’être une dystopie comme la plupart, on nous présente un détective qui ne lésine pas sur la police pour arrêter les protagonistes, qui ne sont guère plus qu’une bande de vandales qui griffent les murs et les plafonds avec leurs graffitis. La police utilise des bombes fumigènes, des hélicoptères de chasse et même des chars pour les arrêter et cela aide clairement à éloigner le monde du jeu de la réalité, car dans cet usage exagéré de la police et de l’armée, le joueur comprend qu’après tout , le jeu est fiction et rien de plus.

Si, en revanche, par exemple, quelques uniformes armés de gourdins étaient utilisés pour frapper les protagonistes, tout se sentirait plus proche de la réalité et l’évasion que recherche le titre serait plus difficile à réaliser. Ceci, bien sûr, n’est pas mauvais. Un jeu n’a pas besoin de transmettre un message ou de faire une critique pour avoir de la valeur loin de là, mais en tant que joueurs, nous devons apprendre à voir les différences et aussi savoir ce qu’ils nous vendent avec chaque œuvre. Car quand on ne voit pas la différence, c’est que les thèmes politiques des jeux comme Call of Duty: Boogaloo électrique passer inaperçu par la plupart pendant un jeu comme Battlefield v est battu par joueurs™ pour «forcer la diversité» en faisant participer des femmes à une histoire qui raconte des événements survenus pendant la Seconde Guerre mondiale. Ne vous méprenez pas, je pense que les deux jeux ne cherchent que l’évasion, mais leurs thèmes sortent de l’ordinaire et c’est à ce moment que leurs thèmes – qui ne sont rien de plus qu’un moyen qu’une fin – se démarquent et défient les croyances des joueurs. des joueurs qui, nous le savons bien, n’aiment pas être défiés.

Un mal nécessaire

Je n’appellerais que l’évasion un mal nécessaire parce que c’est, de loin, l’objectif le plus recherché dans les jeux vidéo, ce qui nous conditionne, comme je viens de le mentionner, à ne pas être mis au défi; ni dans nos croyances, ni dans ce que nous pensons savoir sur le passé ou sur le monde actuel et comment il fonctionne. C’est pourquoi les grands titres qui cherchent à livrer un message ou même à utiliser l’évasion mais avec des thèmes qui vont au-delà du traditionnel sont généralement si controversés, car en tant que consommateurs, nous sommes habitués aux mêmes vieilles choses, aux post-vérités qui nous ont été inculquées depuis que nous sommes enfants et pas ceux des autres ou la vraie vérité. L’évasion est nécessaire pour, valant la redondance, échapper à nos problèmes quotidiens, mais elle n’a pas en soi une plus grande valeur et il est important que nous la reconnaissions et apprenions à voir au-delà.