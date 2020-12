La dynastie des bûcherons publie une baisse de contenu majeure de la phase 3

Toplitz Productions et UMEO Studios ont publié leur prochaine baisse de contenu majeure pour Dynastie des bûcherons. Le titre est actuellement en accès anticipé à Steam. Un nouveau message d’actualités Steam détaille tout le nouveau contenu.

La partie 2 de la mise à jour des meubles ajoute de nouvelles méthodes et fonctionnalités pour rendre les meubles plus interactifs. Les joueurs peuvent déplacer des meubles dans leur maison à leur guise pour que cela se sente plus comme chez eux. Une nouvelle catégorie de mobilier a également été ajoutée pour «Meubles de cuisine».

Les nouvelles mises à jour montrent comment les joueurs peuvent décorer leurs maisons. Cela comprend l’ajout de porte-vêtements, le placement différent des étagères, des chaises et le changement des couleurs du panneau avant des meubles.

La pêche a également été améliorée pour en faire une expérience plus agréable. Une canne à pêche avec une cuillère de pêche à la traîne a été ajoutée pour attraper des poissons prédateurs comme le brochet, la perche et la truite. Il existe différents types de poissons, et certains apparaîtront plus souvent que d’autres. Les joueurs peuvent choisir parmi différents endroits pour pêcher tout en profitant du magnifique extérieur.

Une autre mise à jour Steam de la dynastie des bûcherons est arrivée! Vous pouvez maintenant vous amuser davantage avec vos meubles et améliorer encore un peu vos expériences de pêche. Cliquez sur le lien ci-dessous et lisez tous les détails: https: //t.co/GVtvrsWyit pic.twitter.com/RFWAwCyrGV – Toplitz Productions (@Toplitz_Prod) 25 novembre 2020

Si les joueurs veulent découvrir certaines des espèces les plus rares, ils peuvent consulter leur carte et rechercher les emplacements spéciaux. Cependant, attraper des poissons rares nécessite des engins et des compétences de pêche améliorés.

Le contenu supplémentaire comprend deux nouvelles tronçonneuses, des coffres au trésor à découvrir, des compétences à débloquer et quelques améliorations de la qualité de vie. La mise à jour est maintenant disponible dans le Dynastie des bûcherons – Journal des modifications de la partie 2 de la mise à jour des meubles.

Trois niveaux de coffres au trésor ont été ajoutés. Le niveau 1 «De base» comprend de la nourriture, un outil de jardinage aléatoire et des graines. Le niveau 2 contient de la nourriture, un outil non jardinage aléatoire et des potions aléatoires. Le coffre de niveau 3 contient de la nourriture, des plants d’arbres, quelque chose de «précieux» et un plan de haut niveau pour l’usine de meubles.

Dynastie des bûcherons a été ajouté à Steam Early Access plus tôt cette année. Le développeur recherche les commentaires des joueurs sur la création d’un jeu de simulation «exceptionnel». Des mises à jour sont publiées régulièrement et les commentaires des joueurs sont pris au sérieux pour améliorer la qualité du jeu.

Le jeu devrait rester en accès anticipé pendant environ six mois. Le développeur travaille également sur une version console et prévoit de lancer simultanément les éditions complètes du PC et de la console. Le prix du jeu augmentera au moment de son lancement officiel.

Dynastie des bûcherons est maintenant disponible dans Steam Early Access.