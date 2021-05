La durée de vie humaine peut avoir une «  limite absolue  » de 150 ans

Les humains peuvent vivre entre 120 et 150 ans, mais pas plus longtemps que cette «limite absolue» de la durée de vie humaine, suggère une nouvelle étude.

Pour l’étude, publiée en ligne le 25 mai dans la revue Communications de la nature , les chercheurs ont utilisé la modélisation mathématique pour prédire qu’après 120 à 150 ans, le corps humain perdrait totalement sa capacité à se remettre de stress comme la maladie et les blessures, entraînant la mort. Si des thérapies devaient être développées pour prolonger la résilience du corps, affirment les chercheurs, elles pourraient permettre aux humains de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Des études comme celle-ci « s’appuient sur des données historiques et actuelles de populations de personnes », a déclaré Judith Campisi, professeur au Buck Institute for Research on Aging à Novato, en Californie, à 45Secondes.fr. « C’est une supposition, mais basé sur de bons chiffres », a ajouté Campisi, qui est également chercheur principal au Lawrence Berkeley National Laboratory. (Campisi n’a pas participé à la nouvelle étude.)

En rapport: Prolonger la vie: 7 façons de vivre au-delà de 100 ans

Les chercheurs ont analysé de grands ensembles de données provenant des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie, qui, ensemble, comprennent des données médicales anonymisées pour plus de 500 000 personnes. Ils ont utilisé les données d’un simple du sang test, disponible pour presque tout le monde dans les ensembles de données. Les individus ont fait des tests sanguins plusieurs fois au cours de quelques mois.

Les chercheurs ont examiné deux chiffres recueillis à partir de tests sanguins pour trois groupes d’âge différents: un rapport de deux types différents de globules blancs qui combattent la maladie; et une mesure de la variabilité de la taille des globules rouges. Tout comme une personne peut avoir les cheveux plus gris en vieillissant, a déclaré le Dr Marc J.Kahn, doyen de la Kirk Kerkorian School of Medicine et vice-président des affaires de santé à l’Université du Nevada à Las Vegas, ces deux chiffres augmentent comme un âge de la personne. Les scientifiques appellent ces biomarqueurs du vieillissement.

À partir de ces tests sanguins, ils ont ensuite utilisé un modèle informatique pour déterminer ce qu’ils ont appelé l’indicateur d’état dynamique de l’organisme, ou DOSI, pour chaque personne – essentiellement une mesure de «l’âge biologique» qu’ils pourraient utiliser avec le temps entre les tests sanguins pour quantifier comment Eh bien, une personne serait en mesure de se remettre d’un stress, comme une maladie ou une blessure.

«Les auteurs peuvent utiliser ce DOSI… pour mesurer le temps de récupération», a déclaré Kahn, qui n’était pas impliqué dans l’étude en cours. « Le problème est à un certain moment du vieillissement, le temps de récupération est si grand que nous perdons de la résilience. » Sur la base des tendances des données, les chercheurs ont découvert qu’entre 120 et 150 ans, la résilience cesserait complètement et qu’une personne serait incapable de survivre.

Les chercheurs ont également examiné les données sur l’activité physique, mesurées en nombre de pas par jour, pour valider leurs résultats. Ils ont trouvé le même schéma: les jeunes avaient tendance à faire plus de pas chaque jour, tandis que les personnes plus âgées faisaient moins de pas quotidiens en vieillissant. En extrapolant à partir des données, les chercheurs ont trouvé à peu près la même limite d’âge que la mesure DOSI.

Cette étude n’est pas la première à utiliser la modélisation pour examiner la durée de vie humaine. Jan Vijg, généticien à l’Albert Einstein College of Medicine, a mené une étude détaillée en 2016 dans la revue Nature , qui a analysé les tendances des données sur l’espérance de vie pour estimer qu’il serait peu probable que les humains dépassent 125 ans. D’autres chercheurs ont fait valoir qu’il n’y a pas de limite ultime à la durée de vie humaine.

Même si la recherche suggère que les humains pourraient vivre jusqu’à 150 ans, ce nombre ne dit rien sur la qualité de vie dans la vieillesse, a déclaré Campisi. Ces dernières années, de nombreux scientifiques en sont venus à désigner le nombre d’années en bonne santé dans la vie d’une personne comme sa durée de vie.

« Cela a d’énormes implications sociétales, bien plus que la durée de vie maximale », a déclaré Campisi. La santé dans la vieillesse a non seulement un impact sur la vie d’une personne, mais peut également avoir des coûts énormes en termes de temps, d’argent et de ressources médicales, entre autres.

Les chercheurs affirment que s’il existait un moyen d’augmenter la résilience chez les personnes âgées, cela augmenterait non seulement la durée de vie humaine, mais également la durée de vie, car les personnes âgées seraient en mesure de se remettre plus facilement d’une maladie et d’une blessure. Pour augmenter la résilience, Kahn pourrait voir des efforts pour créer des organes mécaniques ou pour trouver des moyens de reprogrammer les cellules vieillissantes.

« Maintenant, nous parlons de tout le concept de constructions humaines et mécaniques qui sont des caractéristiques de la science-fiction », a déclaré Kahn. Mais l’étude suggère qu ’« il faudra vraiment ce genre de choses pour étendre [life span]. «

Bien sûr, la durée de vie humaine est très variable, et Campisi a déclaré qu’il y a toujours une question de savoir si ce type de données est généralisable. Les ensembles de données utilisés dans l’étude, bien qu’étendus, ne proviennent que de quelques pays. Le nombre des chercheurs est également une moyenne et s’applique aux humains en tant que population; – il existe encore d’innombrables facteurs, du revenu au régime alimentaire, qui pourraient influer sur la durée de vie d’une personne. Des études comme celle-ci, a-t-elle dit, sont inexactes par nature. à moins de changements dans la biologie fondamentale des humains, il y a une chose qui est certaine, a déclaré Campisi.

«Bien sûr, nous allons tous mourir», dit-elle.

Les chercheurs de l’étude proviennent de la société de biotechnologie Gero, basée à Singapour, du Roswell Park Comprehensive Cancer Center à Buffalo, New York, et de l’Institut Kurchatov de Moscou.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.