La dure histoire de Tom Hardy : ce qu’il a vécu pour devenir Venom

Tom Hardy l’art est dans son sang. Sa mère est peintre et son père romancier, scénariste et directeur de création. Ils ont donné à leur fils une éducation de qualité, l’emmenant dans des écoles de la classe moyenne supérieure à Londres, où il s’est préparé à devenir acteur dans des institutions telles que la Richmond Drama School et plus tard au Drama Centre London.

A onze ans, il reçoit dans son école la visite d’un policier qui les met en garde contre les dangers de sniffer de la colle, et loin d’avoir peur, il trouve intéressant de l’essayer, et c’est le début de sa consommation d’hallucinogènes. médicaments. Un chemin qui conduirait bientôt à l’instabilité émotionnelle typique de ceux qui consomment ces substances. À l’âge de quinze ans, on lui a diagnostiqué une psychopathie infantile.

Tom Hardy et les excès

Un an plus tard, Tom Hardy il était plongé dans le monde de l’excès. Il buvait de l’alcool et fumait du crack lorsqu’il souffrait d’anxiété dysthymique. « J’ai perdu le contrôle et j’ai la chance de ne pas avoir eu d’accident ou de finir en prison.« Reconnaît l’interprète à succès qui a vécu un passé compliqué par ces dépendances qui l’ont tourmenté pendant une grande partie de son adolescence et de son début de l’âge adulte.

Avec l’avènement du succès, en 2001, la drogue et l’alcool ont commencé à faire dérailler sa vie, poussé par une anxiété constante résultant de sa récente renommée. En 2003, il se réveille au milieu d’une rue de Londres, dans une flaque de vomi et de sang, et à ce moment-là il décide d’entrer en rééducation pendant 28 jours pour sortir des addictions et commencer un traitement psychologique. faire face à la dure réalité de la dépression.

« Sans entrer dans les détails, disons que de 12 à 19 ans j’étais un mauvais garçon, et je m’en excuse.», a-t-il avoué Tom Hardy, qui est surnommé « Tommy » pour les proches qui apprécient son temps présent surprenant. Aujourd’hui, il peut être apprécié sur grand écran dans le film populaire Venom, qui fait partie d’une carrière réussie construite avec effort et à partir d’un endroit sain. Toutes nos félicitations!

